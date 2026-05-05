Thế giới

Trung Đông lại vang tiếng súng, giá dầu bật tăng

Minh Hạnh

TPO - Giá dầu đã tăng khoảng 6% sau khi Iran bị cáo buộc tấn công Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất và các tàu thuyền ở eo biển Hormuz trong 24 giờ qua. Đây là sự leo thang nghiêm trọng nhất kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có hiệu lực vào ngày 8/4.

(Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, giá dầu Brent đã tăng 6,27 USD, tương đương 5,8%, lên mức 114,44 USD/thùng, trong khi giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 4,48 đô la, tương đương 4,4%, lên mức 106,42 USD/thùng.

Trước đó ngày 4/5, Iran được cho là đã tấn công ít nhất 4 con tàu ở eo biển Hormuz và đốt cháy một cảng dầu của Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), khi Mỹ phát động chiến dịch bảo hộ tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Hải quân Iran cũng công bố một bản đồ cho thấy Tehran đang mở rộng các khu vực do Iran kiểm soát gần eo biển Hormuz để bao gồm các cảng Fujairah và Khorfakkan của UAE, cũng như bờ biển của tiểu vương quốc Umm Al Quwain ở UAE, theo các hãng tin Iran.

Khoảng 20% ​​nguồn cung dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu đi qua eo biển Hormuz trước khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công nhằm vào Iran ngày 28/2.

"Giá dầu sẽ vẫn ở mức trên 100 USD/thùng và giá xăng của Mỹ sẽ đạt 5 USD/gallon vào tháng 6, nếu không có thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz", các nhà phân tích từ công ty tư vấn Eurasia Group cho biết. Cá biệt tại California, các tài xế đã phải trả 6 USD cho một gallon xăng.

Trong một diễn biến liên quan, bộ trưởng năng lượng của UAE - quốc gia đã rời Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tuần trước - cho biết nước này có trách nhiệm với các đối tác đầu tư và sẽ sản xuất đủ lượng dầu mà thị trường dầu mỏ toàn cầu cần, đồng thời hợp tác với các nhà sản xuất dầu thô khác.

OPEC và các đồng minh, được gọi là OPEC+, cho biết sẽ tăng mục tiêu sản lượng dầu thêm 188.000 thùng/ngày trong tháng 6 đối với bảy thành viên, đánh dấu tháng tăng thứ ba liên tiếp.

Minh Hạnh
Reuters
#Mỹ #Iran #giá dầu #eo biển Hormuz #Trung Đông

