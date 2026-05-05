Đột nhập villa trộm tài sản của du khách ở Đà Nẵng

TPO - Sau chưa đầy 1 ngày rà soát, truy vết, công an phường Hội An Tây (TP. Đà Nẵng) đã tóm gọn đối tượng đột nhập villa trộm cắp đồ của du khách.

Ngày 4/5, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Công an phường Hội An Tây vừa bắt giữ Trương Duy Thức (SN 1993, trú phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trương Duy Thức được xác định đột nhập villa trộm cắp đồ của du khách. Ảnh CA

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 2/5, công an tiếp nhận tin báo của chị T.T.P – chủ một villa tại tổ dân phố An Bàng về việc khách lưu trú bị kẻ gian đột nhập phòng, lấy cắp nhiều tài sản có giá trị gồm: 2 điện thoại di động (1 iPhone 15 Pro Max, 01 iPhone 16 Pro Max), 1 dây đeo tay da gắn tỳ hưu vàng và khoảng 2.000.000 đồng tiền mặt.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hội An Tây đã khẩn trương chỉ đạo, phân công tổ công tác tổ chức rà soát, truy vết, khoanh vùng đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã phối hợp Công an xã Núi Thành nhanh chóng xác định người tiêu thụ tài sản trộm cắp là N.Q.K (trú xã Tây Hồ, TP. Đà Nẵng). Đến 8 giờ ngày 3/5, Công an phường Hội An Tây đã làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Trương Duy Thức – đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự tại địa phương; đồng thời nhanh chóng tổ chức bắt giữ, đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, dù ban đầu ngoan cố chối tội, song trước các chứng cứ đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Công an phường Hội An Tây đã thu hồi đầy đủ tang vật trộm cắp.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.