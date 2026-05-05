Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đột nhập villa trộm tài sản của du khách ở Đà Nẵng

Hoài Văn

TPO - Sau chưa đầy 1 ngày rà soát, truy vết, công an phường Hội An Tây (TP. Đà Nẵng) đã tóm gọn đối tượng đột nhập villa trộm cắp đồ của du khách.

Ngày 4/5, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Công an phường Hội An Tây vừa bắt giữ Trương Duy Thức (SN 1993, trú phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

doi-tuong-dot-nhap-vila-trom-cap-tai-san.jpg
Trương Duy Thức được xác định đột nhập villa trộm cắp đồ của du khách. Ảnh CA

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 2/5, công an tiếp nhận tin báo của chị T.T.P – chủ một villa tại tổ dân phố An Bàng về việc khách lưu trú bị kẻ gian đột nhập phòng, lấy cắp nhiều tài sản có giá trị gồm: 2 điện thoại di động (1 iPhone 15 Pro Max, 01 iPhone 16 Pro Max), 1 dây đeo tay da gắn tỳ hưu vàng và khoảng 2.000.000 đồng tiền mặt.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hội An Tây đã khẩn trương chỉ đạo, phân công tổ công tác tổ chức rà soát, truy vết, khoanh vùng đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã phối hợp Công an xã Núi Thành nhanh chóng xác định người tiêu thụ tài sản trộm cắp là N.Q.K (trú xã Tây Hồ, TP. Đà Nẵng). Đến 8 giờ ngày 3/5, Công an phường Hội An Tây đã làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Trương Duy Thức – đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự tại địa phương; đồng thời nhanh chóng tổ chức bắt giữ, đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, dù ban đầu ngoan cố chối tội, song trước các chứng cứ đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Công an phường Hội An Tây đã thu hồi đầy đủ tang vật trộm cắp.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoài Văn
#đà nẵng #trộm cắp #villa #đối tượng #công an #Hội An Tây

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe