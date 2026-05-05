Công an thông tin kết quả khám nghiệm vụ cháy ô tô tại cây xăng, khiến hai người tử vong ở Đà Nẵng

Hoài Văn

TPO - Qua khám nghiệm hiện trường và quan sát tử thi, công an nhận định nguyên nhân hai nạn nhân tử vong có thể là do cháy xe dẫn đến bỏng và ngạt khí bên trong xe.

Ngày 5/5, lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ cháy ô tô khiến 2 người tử vong tại xã Thăng Điền.

Về nguyên nhân khiến hai nạn nhân Tr. H.Tr (SN 2009) và D.A.K (SN 2010) tử vong, qua khám nghiệm hiện trường và quan sát tử thi thì có thể nạn nhân chết là do bỏng và ngạt khí khi mắc kẹt trong xe.

z7781365813358-6315040609e5b531715a42aff029e76b.jpg
Hiện trường vụ cháy.

"Nguyên nhân nạn nhân tử vong hiện đang chờ kết luận của cơ quan giám định pháp y, nhưng qua khám nghiệm hiện trường và quan sát tử thi có thể nguyên nhân chết là do cháy xe dẫn đến bỏng và ngạt khí" - lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng, thông tin.

Theo gia đình, nạn nhân Tr. là họ hàng với chủ xe Nguyễn Quốc Vin. Khi thi thể được đưa ra ngoài, cả hai được phát hiện ở khu vực ghế trước, phía bên phải xe. Gia đình nhận định, trong lúc xe bốc cháy, các em có thể đã cố nhoài lên phía trước để mở cửa thoát thân nhưng không kịp. Gia đình không đặt nghi vấn "bị sát hại" như nhiều thông tin đồn đoán trên mạng. Tuy nhiên, qua theo dõi các clip ghi lại vụ việc, gia đình em K. bày tỏ bức xúc về cách xử lý tình huống của tài xế.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam Võ Nguyễn Duy An (SN 2002, trú xã Thăng Điền) về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo Điều 313 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý đối với Nguyễn Quốc Vin (SN 1994) – chủ phương tiện liên quan.

tai-xe.jpg
Công an khởi tố và bắt tạm giam Võ Nguyễn Duy An.

Theo điều tra, Vin kinh doanh cho thuê xe điện trẻ em, đã thu mua, sửa chữa và sạc nhiều pin, ắc quy để sử dụng. Khoảng 14h ngày 1/5, Vin nhờ An lái ô tô chở theo hai nạn nhân cùng số pin, ắc quy đã sạc đầy từ tiệm đến kho.

Đến khoảng 15h20 cùng ngày, khi dừng tại trụ bơm xăng để tiếp nhiên liệu, tài xế vẫn để xe nổ máy và rời khỏi phương tiện. Trong lúc nhân viên chuẩn bị bơm xăng, khu vực cốp xe bất ngờ phát nổ, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Sau khoảng 15 phút dập lửa, lực lượng chức năng phát hiện hai nạn nhân đã tử vong bên trong xe.

Cơ quan công an xác định việc vận chuyển số lượng lớn pin, ắc quy đã sạc đầy nhưng không đảm bảo an toàn là yếu tố tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ đặc biệt cao.

Theo lời khai ban đầu, tài xế Võ Nguyễn Duy An cho biết do quá hoảng loạn nên không kịp mở cửa cứu hai nạn nhân ra ngoài.

#cháy ô tô #Đà Nẵng #thiếu niên #ngạt khí #bỏng nặng #vụ nổ pin #an toàn xe

