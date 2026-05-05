Ăn lá cây cà độc dược, hai người nhập viện

TPO - Hai người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sau khi ăn lá cây cà độc dược nấu cùng cá khô thì bị ngộ độc. Cây cà này được gia đình mua giống trên mạng về trồng, sau đó tự hái lá chế biến thực phẩm.

Ngày 5/5, Trung tâm Y tế Lắk đã có báo cáo gửi Sở y tế tỉnh Đắk Lắk về vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Liên Sơn Lắk (tỉnh Đắk Lắk).

Ăn lá cây cà độc dược hai người nhập viện.

Theo báo cáo Trung tâm Y tế Lắk, khoảng 18h30 ngày 2/5, gia đình ông Y.T.K. (buôn Đông Guôl, xã Liên Sơn Lắk) hái lá cây cà độc dược nấu cùng cá khô để ăn. Trong gia đình có 7 người nhưng chỉ có 2 người sử dụng món này.

Đến khoảng 19h30 cùng ngày, hai người này bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như mệt, đau đầu, chóng mặt… Sau đó, bệnh nhân được người nhà đưa vào Trung tâm Y tế Lắk cấp cứu.

Sau khi nhập viện, một người xuất hiện thêm các triệu chứng nặng như nôn ói, nói sảng, ảo giác và kích thích mạnh nên được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Hiện, sức khỏe bệnh nhân đã dần ổn định. Được biết, cây cà độc dược do gia đình mua giống trên mạng về trồng, sau đó hái lá tự chế biến món ăn.