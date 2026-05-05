Shipper ở TPHCM bị đồng nghiệp đâm xuyên tim, thấu phổi

TPO - Nam shipper công nghệ tại TPHCM rơi vào tình trạng nguy kịch sau khi bị đồng nghiệp dùng vật nhọn đâm vào ngực trái, xuyên tim và phổi. Nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời đã thoát chết trong gang tấc.

Ngày 5/5, thông tin từ Bệnh viện Thống Nhất, TPHCM cho biết, anh D.C.T. (38 tuổi, ngụ TP.HCM) được đưa vào cấp cứu trong tình trạng mất rất nhiều máu. Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận, ngực trái của người bệnh có vết thương dài khoảng 3cm, bờ sắc gọn, máu đỏ tươi chảy liên tục.

Các bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Thống Nhất tiến hành phẫu thuật cho người bệnh

TS.BS Trương Nguyễn Hoài Linh, Khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực cho biết, khai thác bệnh sử ghi nhận bệnh nhân là shipper công nghệ. Trong quá trình làm việc, người bệnh đã xảy ra xung đột với một đồng nghiệp và bị tấn công bằng vật nhọn. Vết đâm trúng vùng trước tim. Đây là khu vực đặc biệt nguy hiểm với nguy cơ tổn thương tim rất cao.

Khoảng 15 phút kể từ thời điểm bị tấn công, nạn nhân đã được người dân đưa đến Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu.

Tại khoa Cấp cứu, qua thăm khám và siêu âm tại giường, các bác sĩ ghi nhận tình trạng tràn máu màng tim và tràn máu màng phổi trái. Huyết áp bệnh nhân giảm dần, tri giác xấu đi nhanh chóng, dấu hiệu sốc mất máu và chèn ép tim đe dọa tính mạng.

Trước tình trạng nguy kịch, ê-kíp cấp cứu lập tức kích hoạt quy trình báo động đỏ toàn viện, chuyển bệnh nhân thẳng lên phòng mổ để phẫu thuật khẩn cấp, hoàn tất các thủ tục hành chính sau. Theo bác sĩ Linh, trong những trường hợp như vậy, mỗi phút chậm trễ đều có thể đánh đổi bằng tính mạng.

Vị trí đường mổ giữa ngực của người bệnh

Các bác sĩ tiến hành mở ngực khẩn cấp, vừa phẫu thuật vừa hồi sức tích cực, truyền máu liên tục để duy trì huyết áp. Khi mở lồng ngực, ê-kíp ghi nhận khoảng 800ml máu trong màng tim gây chèn ép tim và khoảng 1.800ml máu trong khoang màng phổi trái.

Sau khi hút sạch máu, hàng loạt tổn thương nghiêm trọng được phát hiện. TS.BS Hoài Linh cho biết, bệnh nhân bị vết thương thủng thất phải dài khoảng 6–7cm, vết rách màng tim trái và tổn thương thùy dưới phổi trái dài khoảng 6cm. Đây được đánh giá là một trong những dạng vết thương tim nặng, hiếm gặp và có nguy cơ tử vong rất cao.

“Người bệnh bị vết thương thủng thất phải nằm giữa hai động mạch vành lớn. Đây là vị trí đặc biệt nguy hiểm, đòi hỏi kỹ thuật khâu vá chính xác tuyệt đối. Nếu khâu quá chặt có thể gây tắc động mạch vành dẫn đến nhồi máu cơ tim, trong khi khâu không kín sẽ có nguy cơ chảy máu sau mổ” - TS.BS Hoài Linh nói.

TS.BS Hoài Linh thăm khám cho người bệnh sau cuộc đại phẫu, giữ lại tính mạng thành công

Quá trình phẫu thuật càng trở nên phức tạp khi bệnh nhân có tiền sử bỏng nặng tới 60% cơ thể cách đây 6 năm, để lại sẹo co rút vùng ngực, cổ và miệng. Điều này gây khó khăn lớn trong việc gây mê và đặt nội khí quản, đồng thời làm biến dạng thành ngực, ảnh hưởng đến thao tác phẫu thuật.

Tuy vậy, nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa, từ cấp cứu, gây mê hồi sức đến ngoại lồng ngực, vết thương tim đã được xử trí thành công, kiểm soát chảy máu và bảo tồn chức năng tim.

Theo các bác sĩ, vết thương ngực do vật nhọn đâm, đặc biệt ở vùng trước tim, nguy cơ tổn thương tim rất cao. Những trường hợp này cần được đưa đến cơ sở y tế có khả năng phẫu thuật trong thời gian sớm nhất, bởi việc chậm trễ có thể khiến bệnh nhân tử vong ngay trên đường vận chuyển.

Sau thời gian điều trị tích cực, sức khỏe người bệnh hiện đã ổn định, dự kiến có thể xuất viện trong vài ngày tới. Đây được xem là một ca cấp cứu thành công điển hình, cho thấy hiệu quả của quy trình báo động đỏ và năng lực xử trí nhanh, chính xác của đội ngũ y bác sĩ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người đã xuống tay khiến nam shipper rơi vào nguy kịch đã bị lực lượng công an khống chế, bắt tạm giam để phục vụ điều tra. Nguyên nhân xảy ra vụ ẩu đả đang được khẩn trương làm rõ.