Bộ Y tế thông tin về virus Hanta gây bệnh nặng lây từ chuột sang người

TPO - Trước thông tin quốc tế về một chùm ca bệnh nghi liên quan đến virus Hanta trên tàu du lịch mang cờ Hà Lan, Bộ Y tế đã phát đi cảnh báo, đồng thời cung cấp thông tin chính thức nhằm giúp người dân chủ động phòng bệnh, tránh tâm lý hoang mang.

Ngày 5/5, Bộ Y tế dẫn lời Tổ chức Y tế Thế giới cho hay đầu tháng 5/2026 ghi nhận một ổ dịch viêm đường hô hấp cấp tính nặng xảy ra trên tàu du lịch có hành trình từ Argentina qua khu vực Nam Đại Tây Dương. Tính đến ngày 4/5, có tổng cộng 7 trường hợp được ghi nhận, trong đó 2 ca đã xác định nhiễm virus Hanta và 5 ca nghi ngờ. Đáng chú ý, đã có 3 trường hợp tử vong, 1 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, còn lại 3 người có triệu chứng nhẹ.

Con tàu này chở 147 người gồm 88 du khách và 59 thành viên thủy thủ đoàn đến từ 23 quốc tịch khác nhau. Hiện chưa ghi nhận có công dân Việt Nam trong nhóm hành khách và thuyền viên liên quan.

Theo Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) virus Hanta là nhóm virus nguy hiểm có thể gây ra các bệnh lí nặng ở người, điển hình như hội chứng phổi do Hanta hoặc sốt xuất huyết kèm suy thận. Bệnh có thể tiến triển nhanh với các biểu hiện như khó thở, suy hô hấp, tụt huyết áp và có nguy cơ tử vong cao. Đến nay, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, việc điều trị chủ yếu là theo dõi, chăm sóc hỗ trợ và hồi sức tích cực tại cơ sở y tế.

Virus Hanta thuộc họ Bunyaviridae, là virus sống chủ yếu trong cơ thể các loài động vật gặm nhấm, đặc biệt là ở chuột. Virus này được tìm thấy đầu tiên tại Hàn Quốc, tên gọi Hantavirus bắt nguồn từ tên con sông Hanta - nơi virus lần đầu tiên được phân lập.

Thời gian ủ bệnh thường kéo dài từ 2 đến 4 tuần, thậm chí có thể lên tới 8 tuần. Người bệnh ban đầu có thể xuất hiện các triệu chứng như sốt, ớn lạnh, đau đầu, đau cơ, buồn nôn, tiêu chảy. Sau đó, bệnh có thể diễn biến nặng với tình trạng ho, tức ngực, khó thở, mệt lả và tụt huyết áp.

Cơ quan chuyên môn cho biết, đến thời điểm hiện tại Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Hanta. Tuy nhiên, trong bối cảnh chuột vẫn là loài phổ biến trong môi trường sống, nguy cơ lây nhiễm các bệnh từ động vật sang người vẫn hiện hữu.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức phòng bệnh bằng cách hạn chế tiếp xúc trực tiếp với chuột và các dấu vết của chúng, giữ gìn vệ sinh môi trường sống, đảm bảo an toàn khi dọn dẹp những khu vực có nguy cơ. Đồng thời, cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, bảo quản thực phẩm kín, thu gom rác thải đúng cách để không thu hút chuột.

Trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ sau khi có tiếp xúc với môi trường có chuột, người dân cần đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám và xử trí kịp thời, đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin về yếu tố dịch tễ.

Cục Phòng bệnh cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới và các đơn vị liên quan để theo dõi sát diễn biến tình hình, cập nhật thông tin và hướng dẫn các địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, hiệu quả.

Phòng bệnh do virus Hanta

Hiện nay chưa có vacxin phòng virus Hanta cho người, cũng chưa có thuốc kháng virus đặc trị những bệnh do virus này gây ra. Để bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng, mỗi người cần nâng cao ý thức phòng ngừa Hantavirus. Các biện pháp phòng bệnh do virus Hanta gây nên: Phòng và diệt chuột quanh khu vực sinh sống bằng cách đặt bẫy chuột, dọn dẹp nhà cửa thường xuyên; Hạn chế tiếp xúc với chuột, các loài gặm nhấm hoang dã và các sản phẩm, chất thải của chúng; Nuôi chuột thí nghiệm cần cẩn thận và đảm bảo các khâu an toàn vệ sinh và an toàn sinh học; Giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh chung: rửa tay bằng xà phòng và nước sạch thường xuyên, đeo khẩu trang và áo quần bảo vệ khi phải làm việc trong môi trường không đảm bảo an toàn; Các hộ nuôi trang trại cần hạn chế để chuột xâm nhập.

