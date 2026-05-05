Doanh nghiệp nợ tiền mua lúa hàng tỷ đồng, nhưng chây ì không trả

TPO - Một doanh nghiệp nợ hàng chục tỷ đồng tiền mua lúa của nông dân tại An Giang, dù cam kết thanh toán trước 30/4, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện đủ. Trước thực trạng này, ngành nông nghiệp địa phương đã vào cuộc, yêu cầu xử lý dứt điểm, nếu không sẽ chuyển hồ sơ tới cơ quan chức năng để xử lý.

Sáng 5/5, tại buổi họp báo của UBND tỉnh An Giang, nhiều phóng viên hỏi về xử lý vụ việc Công ty TNHH Tập đoàn Nông nghiệp sạch hữu cơ Toàn Cầu (Công ty Toàn Cầu, địa chỉ phường Rạch Giá, An Giang) nợ tiền mua lúa của nông dân, trong đó có nông dân An Giang.

Ông Lê Hữu Toàn - Giám đốc Sở NN&MT tỉnh An Giang trả lời báo chí. Ảnh: Nhật Huy.

Trả lời báo chí, ông Lê Hữu Toàn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh An Giang cho biết, Công ty Toàn Cầu từng đề xuất với địa phương việc liên kết tiêu thụ lúa trên địa bàn tỉnh, với diện tích hơn 6.900ha. Tuy nhiên, sau khi rà soát hồ sơ, năng lực và điều kiện thực tế, ngành chức năng An Giang xác định, doanh nghiệp này không đáp ứng yêu cầu, nên không chấp thuận tham gia liên kết.

“Quan điểm của tỉnh là tất cả doanh nghiệp tham gia chuỗi liên kết phải đảm bảo đầy đủ năng lực tài chính, tổ chức và trách nhiệm thực hiện hợp đồng. Với trường hợp này (Công ty Toàn Cầu - PV), chúng tôi đã không triển khai liên kết ngay từ đầu”, ông Toàn nói.

Dù vậy, qua rà soát, tại An Giang vẫn có một số giao dịch mua bán giữa Công ty Toàn Cầu với hợp tác xã và nông dân. Qua hai đợt kiểm tra (tháng 3, 4/2026), cơ quan chức năng xác định một số địa phương phát sinh hợp đồng mua bán lúa với Công ty Toàn Cầu nhưng chưa được thanh toán, với tổng số tiền nợ hàng tỷ đồng.

Sở NN&MT An Giang đã 2 lần làm việc trực tiếp với Công ty Toàn Cầu yêu cầu làm rõ trách nhiệm và cam kết thanh toán tiền mua lúa. Doanh nghiệp xác nhận tổng số tiền nợ trên địa bàn tỉnh khoảng 15,7 tỷ đồng, cam kết thanh toán trước ngày 30/4/2026. Tuy nhiên, đến ngày 4/5, doanh nghiệp mới chỉ chi trả hơn 1,4 tỷ đồng, số nợ còn lại vẫn chưa được giải quyết.

Do đó, Sở NN&MT An Giang đã lập biên bản, tiếp tục yêu cầu Công ty Toàn Cầu khẩn trương thanh toán dứt điểm tiền còn nợ cho người dân. Các xã, phường cũng được yêu cầu tăng cường theo dõi, đôn đốc thu nợ cho nông dân để có nguồn vốn tái sản xuất vụ Hè Thu 2026.

“Trường hợp doanh nghiệp (Công ty Toàn Cầu - PV) không thực hiện đúng cam kết, tỉnh sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng để xử lý, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và hợp tác xã”, ông Toàn nói.

Trước đó, như báo Tiền Phong đưa tin, ngoài An Giang, Công ty Toàn Cầu cũng nợ tiền mua lúa của nông dân Cà Mau. Thống kê của Sở NN&MT Cà Mau cho thấy, tới đầu tháng 4/2026, Công ty Toàn Cầu nợ khoảng 14 tỷ đồng tiền mua lúa của doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân Cà Mau.

Công ty Toàn Cầu lấy lý do gặp khó khăn trong tiêu thụ gạo, xuất khẩu chậm, tồn kho lớn nên thiếu nguồn tài chính để thanh toán tiền mua lúa của nông dân Cà Mau. Công ty này cam kết sẽ trả nợ dần cho các đối tác, với mức thanh toán khoảng 50–100 triệu đồng mỗi tuần.