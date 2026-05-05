Khu đô thị bị 'băm nát' vì vi phạm xây dựng: Dân bức xúc, chính quyền vẫn... chưa hay?

TPO - Tập thể các hộ dân sinh sống tại đường Trung Yên 5, phường Yên Hòa, Hà Nội đã có nhiều phản ánh về công trình tại số 16, lô 14B, đường Trung Yên 5 vi phạm trật tự xây dựng nghiêm trọng kéo dài nhưng không bị xử lý.

Thời gian qua, báo Tiền Phong nhận được phản ánh của người dân phản ánh bức xúc cùng đề nghị thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm sai phạm trong trật tự xây dựng tại phường Yên Hòa.

Theo đó, tập thể các hộ dân sinh sống tại đường Trung Yên 5, phường Yên Hòa, Hà Nội và một số hội viên Hội Cựu chiến binh phường Yên Hòa cho biết, công trình tại số 16, lô 14B, đường Trung Yên 5 là nhà ở thuộc khu vực có quản lý kiến trúc, quản lý hình khối, khoảng lùi, mặt đứng và cảnh quan chung.

Tuy nhiên, người dân phản ánh việc chủ nhà nói trên là bà N.T.X.D đã tự ý phá, khoan, đục, cải tạo công trình làm thay đổi nghiêm trọng kết cấu; tự ý cơi nới công trình nhà ở thuộc dự án; làm tăng khoảng 134–135m² xây dựng không được cơ quan có thẩm quyền cho phép; tự lắp đặt thang máy trong công trình; xây dựng tum sai phép; làm thay đổi mạnh mặt đứng, hình khối công trình...

Công trình vi phạm tại số 16, lô 14B, đường Trung Yên 5, phường Yên Hòa, Hà Nội

Theo người dân, công trình sai phạm đã kéo dài từ đầu năm 2025 đến hết quý I/2026 mà không bị phát hiện, không bị ngăn chặn, không bị xử lý dứt điểm.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong cuối tháng 4/2026, đây là công trình có 2 mặt tiền, nằm tại lô góc đường Trung Yên 5. Công trình vẫn đang được cơi nới, sửa chữa bên trong bất chấp phản ánh của người dân.

Khi trao đổi với lãnh đạo UBND phường Yên Hòa, vị này cho biết sẽ cho kiểm tra ngay. Sau khi nhận được phản ánh của phóng viên, đại diện UBND phường đã kiểm tra và xác nhận có việc sửa chữa, cải tạo bên trong công trình. Ngay sau đó, cơ quan chức năng phường Yên Hòa đã có buổi làm việc với chủ căn nhà. Đồng thời yêu cầu đình chỉ sửa chữa công trình, yêu cầu chủ nhà cam kết bằng văn bản về việc tự dỡ bỏ công trình xây dựng cải tạo sai quy hoạch.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu, công trình này đã xây dựng sai quy hoạch, tràn mật độ từ khi từ trước khi cải tạo. Cụ thể, công trình có diện tích 112m2, chỉ được xây dựng trên diện tích khoảng 60m2, số tầng tối đa là 4 tầng. Thực tế, công trình đã xây dựng gần 100% diện tích đất, đồng thời đang sửa chữa lên tầng thứ 5.

Trước đó cũng tại phường Yên Hòa, công trình số 9, nhà B, khu biệt thự 5,2 ha cũng là tâm điểm chú ý khi sai phạm kéo dài nhưng không được khắc phục triệt để.

Cụ thể, công trình được UBND quận Cầu Giấy cũ cấp phép xây dựng ngày 12/11/2020 với quy mô 3 tầng, diện tích xây dựng tầng 1, 2, 3 là 75,7 m2, chiều cao tới đỉnh mái 12,29 m2.

Tuy nhiên, chủ đầu tư đã tổ chức thi công sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp. Cụ thể, xây dựng thêm tầng hầm diện tích khoảng 150m2 ngoài hồ sơ được cấp phép, thi công mái tầng 1 vượt quá 75m2 so với hồ sơ được cấp phép.

Ngày 21/3/2022, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đã ký văn bản yêu cầu xử lý dứt điểm công trình trên.

Tiếp đó vào ngày 28/6/2022, Ban Cán sự Đảng bộ UBND TP Hà Nội đã có văn bản báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý liên quan đến vi phạm về trật tự xây dựng tại công trình số 9 nhà B (khu biệt thự 5,2ha, phường Yên Hòa cũ).

Quận ủy Cầu Giấy có báo cáo số 1268-BC/QU về kết quả thực hiện công tác kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với tổ chức Đảng, đảng viên theo kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội.