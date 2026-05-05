Bí thư Đảng uỷ xã làm Giám đốc Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Quảng Trị

Hoàng Nam

TPO - UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành quyết định thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch trên cơ sở sắp xếp, hợp nhất nhiều đơn vị liên quan; đồng thời điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Văn Bình giữ chức Giám đốc Trung tâm.

Theo đó, Trung tâm được thành lập trên cơ sở tổ chức lại, hợp nhất các đơn vị gồm: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Trung tâm Xúc tiến du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Dịch vụ Tài chính công và Xúc tiến đầu tư thuộc Sở Tài chính; Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công Thương.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc và các Phó Giám đốc Trung tâm.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Trị là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính theo quy định của Chính phủ.

Trung tâm có chức năng thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.

Về cơ cấu tổ chức, Trung tâm có Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc; gồm 4 phòng chuyên môn: Hành chính - Tổng hợp; Xúc tiến, hỗ trợ đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp; Xúc tiến thương mại; Xúc tiến du lịch. Trung tâm chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/5/2026.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị chúc mừng Trung tâm.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã ban hành quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Văn Bình, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cam Lộ giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Trị. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, quyết định có hiệu lực từ ngày 1/5/2026.

#Quảng Trị #Trung tâm xúc tiến Đầu tư #hợp nhất #bổ hiệm #Đỗ Văn Bình #sắp xếp

