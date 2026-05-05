Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hồ chứa cạn trơ đáy, hàng trăm ha cây trồng 'khát nước'

Thái Lâm

TPO - Từ đầu tháng 4/2026, tình trạng khô hạn và thiếu nước đã diễn ra tại xã biên giới Thuận An, tỉnh Lâm Đồng.

Theo ghi nhận, thời gian này, nhiều hồ chứa nước trên địa bàn xã biên giới Thuận An, tỉnh Lâm Đồng xuống thấp nhanh chóng.

Trong đó, hồ 40 nhiều năm qua là điểm nóng hạn hán tiếp tục đứng trước nguy cơ cạn kiệt, thậm chí trơ đáy vào cao điểm mùa khô.

tp-c_img-3033.jpg
Hồ 40 cạn trơ đáy.

Thời điểm hiện tại, lượng nước ít ỏi trong hồ 40 chủ yếu nhờ giải pháp bơm điều chuyển từ hồ Đội 1 gần đó. Tuy nhiên, nhiều người dân cho rằng lượng nước bơm về không thấm vào đâu so với nhu cầu tưới hàng trăm héc-ta (ha) cây trồng ở khu vực.

Từ sáng sớm, anh Mai Xuân Thành (thôn Đắk Thọ, xã Thuận An) đã cùng hàng xóm lắp đặt hệ thống bơm và kéo ống dẫn nước từ hồ lên rẫy. Cả buổi hì hục, nước mới bắt đầu vào vườn nhưng dòng chảy yếu, việc tưới phải kéo dài mới đủ cho 2,7ha cà phê đang có dấu hiệu vàng úa.​

"Nhu cầu tưới đợt 3 rất lớn nhưng nước lấy từ hồ 40 không đủ. Tôi sợ nắng nóng 38 độ kéo dài thêm tuần nữa thì cà phê ảnh hưởng năng suất", anh Thành lo lắng.

tp-c_img-3032-135.jpg
Người dân hì hục bơm nước về vườn.
tp-c_img-3032.jpg
Hồ chứa nước cạn trơ đáy khiến hàng trăm héc-ta cây trồng của người dân luôn trong tình trạng 'khát nước'.

Theo UBND xã Thuận An, địa phương có 21 công trình thủy lợi nhưng hiện đã có 3 công trình cạn kiệt, gồm: Đắk Ken, Tăng Gia và hồ 40. Dự báo thời gian tới, hạn hán có thể lan rộng và đe dọa khoảng 600ha cây trồng.

Liên quan đến vấn đề này, ông Phan Bá Tịnh - Chủ tịch UBND xã Thuận An cho biết, trước mắt, địa phương đã chủ động làm việc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Lâm Đồng và Công ty khai thác các công trình thuỷ lợi bơm chuyển nước giữa các hồ. Tuy nhiên, nước chỉ đáp ứng được một phần nào đấy, không thể đáp ứng toàn bộ diện tích cây trồng theo nguyện vọng của người dân.

tp-c_anh-3.jpg
Hệ thống máy bơm nước nằm trơ trọi giữa hồ.

Về giải pháp lâu dài, ông Tịnh cho biết địa phương đã kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh bổ sung kinh phí thực hiện nạo vét, nâng cấp hồ đập, đáp ứng việc tưới tiêu cây trồng của người dân.

Thái Lâm
#hồ chứa nước #hạn hán #Lâm Đồng #cây trồng 'khát nước' #cạn trơ đáy #xã Thuận An

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe