Hồ chứa cạn trơ đáy, hàng trăm ha cây trồng 'khát nước'

TPO - Từ đầu tháng 4/2026, tình trạng khô hạn và thiếu nước đã diễn ra tại xã biên giới Thuận An, tỉnh Lâm Đồng.

Theo ghi nhận, thời gian này, nhiều hồ chứa nước trên địa bàn xã biên giới Thuận An, tỉnh Lâm Đồng xuống thấp nhanh chóng.

Trong đó, hồ 40 nhiều năm qua là điểm nóng hạn hán tiếp tục đứng trước nguy cơ cạn kiệt, thậm chí trơ đáy vào cao điểm mùa khô.

Hồ 40 cạn trơ đáy.

Thời điểm hiện tại, lượng nước ít ỏi trong hồ 40 chủ yếu nhờ giải pháp bơm điều chuyển từ hồ Đội 1 gần đó. Tuy nhiên, nhiều người dân cho rằng lượng nước bơm về không thấm vào đâu so với nhu cầu tưới hàng trăm héc-ta (ha) cây trồng ở khu vực.

Từ sáng sớm, anh Mai Xuân Thành (thôn Đắk Thọ, xã Thuận An) đã cùng hàng xóm lắp đặt hệ thống bơm và kéo ống dẫn nước từ hồ lên rẫy. Cả buổi hì hục, nước mới bắt đầu vào vườn nhưng dòng chảy yếu, việc tưới phải kéo dài mới đủ cho 2,7ha cà phê đang có dấu hiệu vàng úa.​

"Nhu cầu tưới đợt 3 rất lớn nhưng nước lấy từ hồ 40 không đủ. Tôi sợ nắng nóng 38 độ kéo dài thêm tuần nữa thì cà phê ảnh hưởng năng suất", anh Thành lo lắng.

Người dân hì hục bơm nước về vườn.

Hồ chứa nước cạn trơ đáy khiến hàng trăm héc-ta cây trồng của người dân luôn trong tình trạng 'khát nước'.

Theo UBND xã Thuận An, địa phương có 21 công trình thủy lợi nhưng hiện đã có 3 công trình cạn kiệt, gồm: Đắk Ken, Tăng Gia và hồ 40. Dự báo thời gian tới, hạn hán có thể lan rộng và đe dọa khoảng 600ha cây trồng.

Liên quan đến vấn đề này, ông Phan Bá Tịnh - Chủ tịch UBND xã Thuận An cho biết, trước mắt, địa phương đã chủ động làm việc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Lâm Đồng và Công ty khai thác các công trình thuỷ lợi bơm chuyển nước giữa các hồ. Tuy nhiên, nước chỉ đáp ứng được một phần nào đấy, không thể đáp ứng toàn bộ diện tích cây trồng theo nguyện vọng của người dân.

Hệ thống máy bơm nước nằm trơ trọi giữa hồ.

Về giải pháp lâu dài, ông Tịnh cho biết địa phương đã kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh bổ sung kinh phí thực hiện nạo vét, nâng cấp hồ đập, đáp ứng việc tưới tiêu cây trồng của người dân.

