Cử tri TPHCM đề nghị truy trách nhiệm dự án chống ngập 10.000 tỷ

TPO - Cử tri Nguyễn Văn Lân (phường Tây Thạnh) đặt vấn đề hiện TPHCM đã bắt đầu vào mùa mưa, trong khi đó công trình chống ngập 10.000 tỷ đồng đã chậm trễ hơn 10 năm nay. Ông đề nghị cần truy trách nhiệm về sự thất thoát, lãng phí trong 10 năm qua đối với dự án này.

Sáng 5/5, tổ đại biểu Quốc hội TPHCM đơn vị số 8 tiếp xúc cử tri 9 phường gồm Tân Phú, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Phú Thạnh, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa sau Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI.

Tổ đại biểu gồm Trung tướng Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, ông Phạm Trọng Nhân - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM, ông Trương Minh Huy Vũ - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM.

Buổi tiếp xúc diễn ra trực tiếp tại UBND phường Tân Phú và trực tuyến đến các địa phương. Ảnh: Ngô Tùng

Nêu ý kiến với tổ đại biểu Quốc hội, cử tri Nguyễn Văn Lân (ngụ khu phố 6, phường Tây Thạnh) đặt vấn đề: Hiện TPHCM đã bắt đầu vào mùa mưa. Trong khi đó, công trình chống ngập 10.000 tỷ đồng chậm trễ hơn 10 năm nay, chưa biết đến khi nào hoàn thành và đưa vào sử dụng. Các đại biểu Quốc hội cần giám sát và trả lời cho cử tri được rõ.

Theo cử tri Lân, Quốc hội đã có những chính sách tháo gỡ vướng mắc cho TPHCM. Công trình chống ngập cần phải phát huy tác dụng. Ông cho rằng cần quy trách nhiệm về sự thất thoát, lãng phí trong 10 năm qua đối với dự án này.

“Phải có cá nhân, tổ chức đứng ra chịu trách nhiệm. Bởi, lãi suất phải trả cho ngân hàng mỗi ngày là 1 tỷ đồng, tương đương 2 căn nhà cho người nghèo”, ông Lân kiến nghị.

Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng đang được đẩy nhanh để về đích. Ảnh: Chi Lê

Tiếp thu ý kiến cử tri, Trung tướng Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội - cho biết tổ đại biểu Quốc hội ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri và sẽ có ý kiến với UBND TPHCM để xem xét giải quyết.

Đối với dự án treo, dự án tồn đọng, Trung tướng Nguyễn Minh Đức cho biết tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, Đảng, Nhà nước và Quốc hội đã có chủ trương quyết liệt về việc tháo gỡ các dự án một cách minh bạch, rõ ràng. Những dự án có hành vi sai phạm, không thể khắc phục, gây ra hậu quả, sẽ được xử lý rất nghiêm và khơi thông nguồn lực xã hội.

Trung tướng Nguyễn Minh Đức trao đổi các ý kiến của cử tri.

“Không thể để những lô đất vàng, đất kim cương lại nằm đó bao năm trời, không sinh lời, gây bất lợi cho nền kinh tế, không mang lại lợi ích cho nhân dân, cho thành phố”, ông Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh.

Với công trình chống ngập 10.000 tỷ đồng, ông Đức cho biết lãnh đạo Trung ương đã có chỉ đạo và TPHCM cũng đã có phương án giải quyết. Những nỗ lực trên được thực hiện với mong muốn công trình sẽ sớm đi vào vận hành.

Với yêu cầu cho rằng cá nhân, tổ chức phải chịu trách nhiệm về dự án, Trung tướng Nguyễn Minh Đức nói sẽ có yêu cầu UBND thành phố báo cáo để Đoàn đại biểu Quốc hội tổng hợp và thông tin đến cử tri sau.