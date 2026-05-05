Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cử tri TPHCM đề nghị truy trách nhiệm dự án chống ngập 10.000 tỷ

Ngô Tùng

TPO - Cử tri Nguyễn Văn Lân (phường Tây Thạnh) đặt vấn đề hiện TPHCM đã bắt đầu vào mùa mưa, trong khi đó công trình chống ngập 10.000 tỷ đồng đã chậm trễ hơn 10 năm nay. Ông đề nghị cần truy trách nhiệm về sự thất thoát, lãng phí trong 10 năm qua đối với dự án này.

Sáng 5/5, tổ đại biểu Quốc hội TPHCM đơn vị số 8 tiếp xúc cử tri 9 phường gồm Tân Phú, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Phú Thạnh, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa sau Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI.

Tổ đại biểu gồm Trung tướng Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, ông Phạm Trọng Nhân - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM, ông Trương Minh Huy Vũ - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM.

2t8a0726.jpg
Buổi tiếp xúc diễn ra trực tiếp tại UBND phường Tân Phú và trực tuyến đến các địa phương. Ảnh: Ngô Tùng

Nêu ý kiến với tổ đại biểu Quốc hội, cử tri Nguyễn Văn Lân (ngụ khu phố 6, phường Tây Thạnh) đặt vấn đề: Hiện TPHCM đã bắt đầu vào mùa mưa. Trong khi đó, công trình chống ngập 10.000 tỷ đồng chậm trễ hơn 10 năm nay, chưa biết đến khi nào hoàn thành và đưa vào sử dụng. Các đại biểu Quốc hội cần giám sát và trả lời cho cử tri được rõ.

Theo cử tri Lân, Quốc hội đã có những chính sách tháo gỡ vướng mắc cho TPHCM. Công trình chống ngập cần phải phát huy tác dụng. Ông cho rằng cần quy trách nhiệm về sự thất thoát, lãng phí trong 10 năm qua đối với dự án này.

“Phải có cá nhân, tổ chức đứng ra chịu trách nhiệm. Bởi, lãi suất phải trả cho ngân hàng mỗi ngày là 1 tỷ đồng, tương đương 2 căn nhà cho người nghèo”, ông Lân kiến nghị.

4-1777474940656.jpg
Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng đang được đẩy nhanh để về đích. Ảnh: Chi Lê

Tiếp thu ý kiến cử tri, Trung tướng Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội - cho biết tổ đại biểu Quốc hội ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri và sẽ có ý kiến với UBND TPHCM để xem xét giải quyết.

Đối với dự án treo, dự án tồn đọng, Trung tướng Nguyễn Minh Đức cho biết tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, Đảng, Nhà nước và Quốc hội đã có chủ trương quyết liệt về việc tháo gỡ các dự án một cách minh bạch, rõ ràng. Những dự án có hành vi sai phạm, không thể khắc phục, gây ra hậu quả, sẽ được xử lý rất nghiêm và khơi thông nguồn lực xã hội.

2t8a0737.jpg
Trung tướng Nguyễn Minh Đức trao đổi các ý kiến của cử tri.

“Không thể để những lô đất vàng, đất kim cương lại nằm đó bao năm trời, không sinh lời, gây bất lợi cho nền kinh tế, không mang lại lợi ích cho nhân dân, cho thành phố”, ông Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh.

Với công trình chống ngập 10.000 tỷ đồng, ông Đức cho biết lãnh đạo Trung ương đã có chỉ đạo và TPHCM cũng đã có phương án giải quyết. Những nỗ lực trên được thực hiện với mong muốn công trình sẽ sớm đi vào vận hành.

Với yêu cầu cho rằng cá nhân, tổ chức phải chịu trách nhiệm về dự án, Trung tướng Nguyễn Minh Đức nói sẽ có yêu cầu UBND thành phố báo cáo để Đoàn đại biểu Quốc hội tổng hợp và thông tin đến cử tri sau.

2t8a0752.jpg
Tổ đại biểu Quốc hội TPHCM đơn vị số 8 gặp gỡ, trao đổi với bà con cử tri tại hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng
Ngô Tùng
#tiếp xúc cử tri #vấn đề nóng #TPHCM #tổ đại biểu Quốc hội #kỳ họp thứ nhất #dự án 10.000 tỷ đồng #Trung tướng Nguyễn Minh Đức

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe