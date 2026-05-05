Phó Đô đốc Nguyễn An Phong: Hải quân Việt Nam thực hiện xuất sắc lời thề giữ biển

TPO - Theo Phó Đô đốc Nguyễn An Phong - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân, trải qua 71 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và phát triển, Hải quân nhân dân Việt Nam đã thực hiện xuất sắc lời thề giữ biển.

Khắc sâu lời thề giữ biển

Phó Đô đốc Nguyễn An Phong cho biết, thành lập ngày 7/5/1955, Hải quân nhân dân Việt Nam với tiền thân là Cục Phòng thủ bờ bể, đã lập nhiều chiến công vang dội, có chiến công trở thành huyền thoại, xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng”; 3 lần vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (lần thứ 3) tặng Quân chủng Hải quân.

Theo Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Hải quân nhân dân Việt Nam luôn khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo và không ngừng phát triển về mọi mặt. Nhất là từ năm 2011 đến nay, cùng với một số lực lượng trong toàn quân, Quân chủng Hải quân được xây dựng tiến thẳng lên hiện đại, có đủ 5 thành phần lực lượng: tàu mặt nước, tàu ngầm, không quân hải quân, pháo binh - tên lửa bờ, hải quân đánh bộ và đặc công hải quân.

Ngày 2/9/2025, lần đầu tiên Hải quân nhân dân Việt Nam tổ chức diễu binh trên biển kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, với sự tham gia của lực lượng tàu mặt nước, tàu ngầm, không quân hải quân. Qua đó khẳng định sự lớn mạnh sau 70 năm xây dựng, phát triển và 15 năm tiến thẳng lên hiện đại.

Lực lượng, phương tiện của Quân chủng Hải quân tham gia diễu binh trên biển kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Phó Đô đốc Nguyễn An Phong - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại đơn vị tàu mặt nước thuộc Vùng 4 Hải quân.

Những năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và Biển Đông diễn biến phức tạp, khó lường, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã thường xuyên nghiên cứu nắm chắc tình hình; chủ động tham mưu, đề xuất với cấp trên những chủ trương, giải pháp chiến lược, đồng thời xử trí kịp thời, chính xác các tình huống, không để bị động bất ngờ.

Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã thực hiện xuất sắc “lời thề giữ biển” khi không chỉ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, mà còn xây dựng đặc khu Trường Sa “mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về đoàn kết quân dân”, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Trường Sa trở thành “trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước, là khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Sáng đẹp phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”

Phó Đô đốc Nguyễn An Phong nhấn mạnh, Hải quân nhân dân Việt Nam cũng luôn chú trọng triển khai các hoạt động đối ngoại quốc phòng một cách hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Tàu của Lữ đoàn 171 (Vùng 2 Hải quân) thực hành công kích ngư lôi tiêu diệt mục tiêu trong diễn tập.

Đặc công Hải quân huấn luyện đánh chiếm mục tiêu.

Trong đó, ưu tiên hợp tác với quân đội và hải quân các nước láng giềng, nước lớn, đối tác chiến lược, bạn bè truyền thống, nhằm xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định, nâng cao vị thế, uy tín của Hải quân nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế và góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Đầu năm 2026, Tàu 17 (Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân) đã hành trình xuyên Tết Bính Ngọ để tham gia Diễn tập Milan tại Ấn Độ. Tiếp đó, Tàu 016 - Quang Trung (Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân) tham dự Diễn tập Kakadu và Lễ duyệt binh tàu quốc tế nhân kỷ niệm 125 năm Ngày thành lập Hải quân Hoàng gia Australia, với hải trình kỷ lục trên 11 nghìn hải lý an toàn, được bạn bè quốc tế đánh giá rất cao về khả năng hội nhập, tính chuyên nghiệp và năng lực chuyên môn...

Cùng với đó, bộ đội Hải quân còn thường xuyên làm tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội; tham gia phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng ở các vùng biển, đảo trọng yếu chiến lược như Trường Sa, DK1, Tây Nam; tích cực tham gia giúp đỡ nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển.

“Càng trong khó khăn thử thách, gian khổ hy sinh, bộ đội Hải quân càng được tôi luyện trưởng thành và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” ngày càng tỏa sáng, nhân lên mạnh mẽ”, Chính ủy Hải quân khẳng định.

Thuỷ thủ tàu ngầm tích cực nghiên cứu khoa học để làm chủ đại dương.

Chiến sĩ đảo Trường Sa vui văn nghệ sau giờ huấn luyện.