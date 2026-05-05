Xét xử 55 bị cáo trong giai đoạn 2 đại án buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng dầu

Văn Quân

TPO - 55 bị cáo bị truy tố về tội 'Buôn lậu' phần lớn là chủ cây xăng và thuyền viên tham gia vận chuyển, tiêu thụ xăng lậu từ nước ngoài vào Việt Nam.

Ngày 5/5, TAND TP Đồng Nai xét xử giai đoạn hai chuyên án buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng dầu từ Singapore về Việt Nam do Đào Ngọc Viễn và Phan Thanh Hữu cầm đầu, bị Công an Đồng Nai triệt phá năm 2021.

Các bị cáo trong phiên xét xử giai đoạn 2

55 bị cáo bị truy tố về tội 'Buôn lậu', phần lớn là chủ cây xăng và thuyền viên tham gia vận chuyển, tiêu thụ xăng lậu từ nước ngoài vào Việt Nam. Trong đó, có 6 người bị tạm giam và 49 người được tại ngoại.

HĐXX chia các bị cáo thành nhiều nhóm theo nguồn xăng lậu, gồm nhóm mua xăng của vợ chồng Võ Thanh Bình - Nguyễn Thanh Tân (15 bị cáo); Đỗ Văn Ba (5 bị cáo); cảng Bắc Vân Phong (6 bị cáo); vợ chồng Trần Thị Thanh Vân - Lê Thanh Tú (2 bị cáo); Trần Ngọc Vạng (1 bị cáo); Phạm Thị Hương (2 bị cáo); nhóm giúp sức cho Lê Thanh Trung (1 bị cáo); thuyền viên cho Phan Thanh Hữu (21 bị cáo) và Nguyễn Hữu Tứ (2 bị cáo). Dự kiến phiên xét xử diễn ra trong 7 ngày.

Theo cáo trạng, các bị cáo đã giúp sức cho đường dây buôn lậu, trực tiếp tham gia mua bán, vận chuyển xăng lậu, thu lợi bất chính từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Gia đình các bị cáo đã nộp lại hơn 40 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Các bị cáo trong phiên xét xử giai đoạn 1

Ở giai đoạn một của chuyên án 920G, cơ quan điều tra xác định tổng lượng xăng buôn lậu là hơn 200 triệu lít, trị giá 2.690 tỷ đồng. Có 74 bị cáo đã bị xét xử, trong đó Đào Ngọc Viễn bị tuyên 15 năm tù, Phan Thanh Hữu 13 năm 6 tháng tù về tội "Buôn lậu".

Ngày 17/3/2024, Công an tỉnh Đồng Nai cũ đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi của các nghi can có dấu hiệu tội phạm chưa bị xử lý ở giai đoạn một.

Đây là vụ án được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo, được dư luận xã hội quan tâm.

