Giải trí

BlackPink gây sốc toàn tập

Trạch Dương

TPO - Bốn thành viên của BlackPink gây chú ý tại thảm xanh Met Gala với trang phục độc đáo cùng visual ấn tượng. Đây là lần hiếm hoi nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất Hàn Quốc xuất hiện chung khung hình tại sự kiện thời trang lớn nhất thế giới.

gettyimages-2274569095-e1777953147899.jpg
Ngày 5/5 (giờ Việt Nam), sự kiện Met Gala 2026 diễn ra tại New York (Mỹ), quy tụ nhiều tên tuổi trong lĩnh vực giải trí và thời trang. Một trong những khoảnh khắc gây chú ý là bốn thành viên BlackPink gồm Lisa, Jisoo, Jennie và Rosé cùng xuất hiện trên thảm xanh. Đây là lần hiếm hoi cả nhóm góp mặt chung tại cùng một sự kiện quốc tế sau thời gian tập trung cho các hoạt động cá nhân. Visual và trang phục của các thành viên BlackPink tạo cơn sốt, gây sốc toàn tập với khán giả.
lisa-do-blakcpink-no-met-gala-2026.jpg
lisa-blackpink-met-gala-2026-robert-wun-bvlgari-02.jpg
Lisa gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện trong thiết kế mang tính điêu khắc và là một trong những thiết kế độc đáo nhất Met Gala năm nay. Bộ váy ôm sát cơ thể với chất liệu bán xuyên thấu được đính kết tinh xảo, tạo hiệu ứng lấp lánh. Điểm nhấn độc đáo nằm ở chi tiết cánh tay 3D nâng lớp voan trắng. Tổng thể giúp Lisa trở thành tâm điểm trên thảm xanh.
ap26125129217935-17779570112012003197988.jpg
Lisa còn thể hiện sự đầu tư kỹ lưỡng qua cách phối phụ kiện và make-up. Tông mắt xanh khói cùng trang sức đính đá tạo nên sự đồng điệu với thiết kế. Ban đầu, fan dự đoán nữ ca sĩ xuất hiện với phong cách xuyên thấu, jumpsuit hoặc vest gợi cảm. Màn xuất hiện lần này khiến fan sốc toàn tập.
blackpink-no-met-gala-2026-e2-80-93-rose.jpg
Rosé chọn phong cách an toàn với thiết kế đen cổ điển nhưng toát lên vẻ thanh lịch. Váy cúp ngực ôm sát phần thân trên, kết hợp đường xẻ cao giúp tôn chân dài. Điểm nhấn nằm ở chi tiết đính kết hình cánh chim ở eo. Tổng thể mang lại hình ảnh trưởng thành cho nữ ca sĩ.
img-0510.jpg
rose-met-gala-2026-bzvn-6.jpg
Rosé tiết chế phụ kiện, chỉ tập trung vào vòng cổ đính đá để tăng độ sang trọng. Phong thái nhẹ nhàng, trang phục cổ điển giúp cô khác biệt giữa dàn sao mặc cầu kỳ.

bzvn-jisoo-blackpink-met-gala-2026-dior-cartier-2.jpg
jisoo-do-blackpink-no-met-gala-2026.jpg
Jisoo mang đến vẻ mềm mại và nữ tính với thiết kế mang gam hồng chủ đạo, gợi cảm hứng từ một khu vườn hoa. Váy cúp ngực giúp nữ ca sĩ tôn dáng thanh thoát. Điểm nhấn của thiết kế là chi tiết xếp tầng tạo chiều sâu thị giác, khiến tổng thể trở nên sống động.
gettyimages-2274536368jpg-1777937374701540948928.jpg
Jisoo hóa nàng thơ trên thảm xanh Met Gala với phong cách tối giản phụ kiện, tập trung làm nổi bật trang phục và thần thái.
jennie-do-blackpink-no-met-gala.jpg
Jennie thu hút ánh nhìn với thiết kế váy quây ôm sát, sequin ánh kim phủ kín. Sự chuyển sắc giữa xanh và bạc tạo hiệu ứng vảy cá nổi bật. Nữ ca sĩ được các trang báo quốc tế nhận xét "trông như nàng tiên cá", khoe dáng đồng hồ cát, xương quai xanh trên thảm xanh.
jennie-de-blackpink-met-gala-2026-17779506014571530784389.jpg
jennie-blackpink-met-gala-2026.jpg
Đây là lần hiếm hoi Jennie không "nổi loạn" tại sự kiện thời trang lớn.
