BlackPink gây sốc toàn tập

TPO - Bốn thành viên của BlackPink gây chú ý tại thảm xanh Met Gala với trang phục độc đáo cùng visual ấn tượng. Đây là lần hiếm hoi nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất Hàn Quốc xuất hiện chung khung hình tại sự kiện thời trang lớn nhất thế giới.
Lisa gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện trong thiết kế mang tính điêu khắc và là một trong những thiết kế độc đáo nhất Met Gala năm nay. Bộ váy ôm sát cơ thể với chất liệu bán xuyên thấu được đính kết tinh xảo, tạo hiệu ứng lấp lánh. Điểm nhấn độc đáo nằm ở chi tiết cánh tay 3D nâng lớp voan trắng. Tổng thể giúp Lisa trở thành tâm điểm trên thảm xanh.
Rosé tiết chế phụ kiện, chỉ tập trung vào vòng cổ đính đá để tăng độ sang trọng. Phong thái nhẹ nhàng, trang phục cổ điển giúp cô khác biệt giữa dàn sao mặc cầu kỳ.
Jisoo mang đến vẻ mềm mại và nữ tính với thiết kế mang gam hồng chủ đạo, gợi cảm hứng từ một khu vườn hoa. Váy cúp ngực giúp nữ ca sĩ tôn dáng thanh thoát. Điểm nhấn của thiết kế là chi tiết xếp tầng tạo chiều sâu thị giác, khiến tổng thể trở nên sống động.
Đây là lần hiếm hoi Jennie không "nổi loạn" tại sự kiện thời trang lớn.