Thế giới

Iran công bố vùng kiểm soát mới ở eo biển Hormuz

Quỳnh Như

TPO - Iran vừa công bố bản đồ vùng kiểm soát hàng hải mới bao trùm eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo sẽ tấn công nếu lực lượng Mỹ hoặc nước ngoài can thiệp.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm thứ Hai (4/5) đã công bố một bản đồ, tuyên bố Tehran đã thiết lập một vùng kiểm soát hàng hải mới tại eo biển Hormuz chiến lược.

Khu vực kiểm soát được xác định trải dài từ phía tây là đường nối giữa đảo Qeshm (Iran) với tiểu vương quốc Umm Al Quwain (UAE), đến phía đông là đường nối giữa núi Mobarak (Iran) và tiểu vương quốc Fujairah (UAE). Phạm vi này bao trùm phần lớn tuyến hàng hải trọng yếu của eo Hormuz.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) công bố bản đồ vùng kiểm soát hàng hải mới bao trùm eo biển Hormuz.

Động thái của Tehran diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tuyên bố phát động chiến dịch "Dự án tự do", nhằm hỗ trợ các tàu thương mại vượt qua eo biển - nơi đang bị đình trệ nghiêm trọng do căng thẳng quân sự.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết sẽ bắt đầu hỗ trợ các tàu "muốn tự do đi lại" qua khu vực này. Tuy nhiên, phía Iran đã bác bỏ kế hoạch, coi đây là hành động can thiệp và vi phạm chủ quyền.

Thiếu tướng Ali Abdollahi, Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbia của Iran, cảnh báo, bất kỳ lực lượng quân sự nước ngoài nào, đặc biệt là Mỹ, sẽ bị tấn công nếu cố gắng tiếp cận hoặc tiến vào eo biển Hormuz.

"Chúng tôi sẽ bảo vệ và quản lý chặt chẽ an ninh eo biển Hormuz bằng toàn bộ khả năng. Tất cả các tàu thương mại và tàu chở dầu không nên cố gắng đi qua eo biển Hormuz mà không có sự phối hợp với Lực lượng vũ trang Iran", ông nói.

Bất chấp tuyên bố từ Washington, thực tế trong ngày 4/5, eo biển Hormuz vẫn gần như không có tàu thuyền qua lại. Tình trạng bế tắc kéo dài đang tiếp tục gây áp lực lên chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu và làm gia tăng nguy cơ xung đột trực tiếp giữa hai bên.

'Phương trình mới đang dần hình thành ở eo biển Hormuz'

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Ghalibaf cho biết một "phương trình mới" đang nổi lên ở eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo Mỹ và các đồng minh đang làm gia tăng rủi ro đối với an ninh hàng hải và hoạt động vận chuyển năng lượng trong khu vực.

Trong thông điệp đăng trên nền tảng X, ông Ghalibaf cáo buộc Washington và các đồng minh đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời áp đặt các biện pháp phong tỏa hải quân nhằm vào Iran, qua đó đe dọa nghiêm trọng đến dòng chảy thương mại và năng lượng quốc tế.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng những hành động này "sẽ không kéo dài" và cho rằng mức độ gây hấn sẽ sớm suy giảm.

Chủ tịch Quốc hội Iran cũng khẳng định Tehran nhận thức rõ việc Mỹ không thể chấp nhận kéo dài tình trạng hiện nay, đồng thời nhấn mạnh rằng Iran "thậm chí còn chưa bắt đầu".

Quỳnh Như
CNN
