Vi phẫu điều trị liệt vận động cho bệnh nhân bị u não

TPO - Thay vì phải tìm kiếm các cơ sở y tế tại nước ngoài, giờ đây ngay tại Việt Nam, những ca bệnh thần kinh phức tạp nhất đang được giải quyết bằng công nghệ tiên tiến. Sự hồi phục của nữ bệnh nhân E.L. (37 tuổi, quốc tịch Nga) là minh chứng rõ nét cho thấy chất lượng điều trị tại Bệnh viện K đã tiệm cận các tiêu chuẩn khắt khe nhất của y tế thế giới.

Bệnh nhân E. L. (37 tuổi, người Nga) đến Bệnh viện K trong tình trạng yếu nửa người trái, đau đầu, mệt mỏi. Qua kết quả chụp MRI cho thấy, người bệnh có khối u não trán đỉnh phải kích thước 50x68x53mn, đè đẩy đường giữa lệch sang trái 10mm, đây là một khối u não kích thước lớn, có tính chất chèn ép nghiêm trọng.



Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân người Nga.

PGS.TS Nguyễn Đức Liên, Trưởng Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện K chia sẻ: “Trường hợp của bệnh nhân E.L. cần được can thiệp y tế chuyên khoa càng sớm càng tốt. Đẩy lệch đường giữa 10 mm là dấu hiệu cho thấy khối u gây phù não và tăng áp lực nội sọ đáng kể, có nguy cơ tụt kẹt não. Hơn nữa, vùng trán đỉnh phải đã làm cho người bệnh bị yếu nửa người trái, không đi lại được. Chị L đã được kiểm tra toàn diện, cho thấy khối u vú trái được điều trị tốt, và không có biểu hiện tái phát, khối u ở não hướng tới là bệnh tại não”

Phẫu thuật vi phẫu giải quyết nguy cơ liệt vận động

Các bác sĩ khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện K đã áp dụng nhiều phương tiện hiện đại: phẫu thuật vi phẫu, hệ thống định vị thần kinh trong mổ nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình phẫu thuật và lấy trọn tổn thương, bảo vệ được mạch máu và phần não chức năng. Ca mổ thành công với sự chuẩn bị kỹ càng, phẫu tích tỉ mỉ, ekip lấy được toàn bộ u và bảo vệ được vùng vỏ não chức năng, vùng vận động. Hiện tại ngày thứ 7 sau phẫu thuật, người bệnh phục hồi tốt, vết mổ ổn định và nửa thân trái đã phục hồi vận động trên 90%, người bệnh tự bước đi trên đôi chân của chính mình.

PGS.TS Nguyễn Đức Liên cho biết “Thành công của ca phẫu thuật này không chỉ là tin vui với gia đình bệnh nhân E.L. mà còn gửi đi một thông điệp: Người bệnh hoàn toàn có thể yên tâm điều trị các bệnh lí phức tạp ngay tại Việt Nam”.

Sự phát triển bất thường của các tế bào trong não thường được gọi là khối u não. Tuy nhiên, không phải tất cả các khối u não đều là ung thư. Một khối u lành tính không nghiêm trọng như những khối u ác tính nhưng chúng vẫn có thể gây ra các triệu chứng giống nhau. Tùy thuộc vào đặc điểm riêng của từng khối u não, các triệu chứng có thể khác nhau và sẽ biểu hiện dần dần.

Bệnh nhân có khối u não có thể có những thay đổi hành vi do chức năng của não bị phá huỷ, do khối u nằm ở vị trí nào đó trong não, tại một thuỳ nào đó của não khiến một số chức năng thần kinh bị ảnh hưởng.

Nếu vị trí của khối u là ở thuỳ trán, thuỳ thái dương, hay thuỳ đỉnh thì sẽ ảnh hưởng đến khả năng tư duy, lập luận và ra quyết định . Bệnh nhân có thể cảm thấy khó khăn khi ghi nhớ hay lập kế hoạch cho bất kì một việc gì đó, hoặc có thể rất mau quên, khó tập trung cả ở những việc tương đối đơn giản.

​Chuyên gia Bệnh viện K khuyến cáo nếu có các dấu hiệu: Đau đầu dữ dội, nôn ói, yếu liệt tay chân, co giật hoặc giảm thị lực... người bệnh cần đến ngay các cơ sở chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Phát hiện sớm là "chìa khóa vàng" để phục hồi hoàn toàn.​

​