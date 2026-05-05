Thành lập Toà án, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Nai

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Nai.

Theo đó, Tòa án nhân dân thành phố Đồng Nai được thành lập trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai; thành lập Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Nai trên cơ sở kế thừa Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết thuộc trách nhiệm quản lý; sắp xếp tổ chức bộ máy, quyết định biên chế, số lượng thẩm phán, kiểm sát viên và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Theo Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai vừa được Chủ tịch Quốc hội ký ban hành, thành phố Đồng Nai được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đồng Nai.

Thành phố Đồng Nai giáp Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tây Ninh và Vương quốc Campuchia.

Quốc hội giao các cơ quan liên quan tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương theo quy định; ổn định đời sống của nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh tỉnh Đồng Nai được đổi tên để hoạt động với tên gọi thành phố Đồng Nai kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ (ngày 30/4/2026).

Văn bản, giấy tờ đã được cơ quan, chức danh có thẩm quyền ban hành, cấp trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành mà chưa hết hiệu lực hoặc chưa hết thời hạn sử dụng thì tiếp tục được sử dụng cho đến khi hết thời hạn hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ.

Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, ngoài các chế độ, chính sách đối với thành phố trực thuộc trung ương, các chế độ, chính sách đặc thù đối với tỉnh Đồng Nai vẫn tiếp tục được thực hiện cho đến hết giai đoạn áp dụng hoặc đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.