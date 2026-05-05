Đưa sân bay Long Thành vào khai thác trong năm 2026

TPO - Ngày 5/5, Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Theo đó, Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, hạ tầng giao thông chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư được Quốc hội phê duyệt, Dự án phải hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2026. Đây là nhiệm vụ rất nặng nề trong điều kiện dự án còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; đặc biệt việc vi phạm pháp luật của một số tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện.

Sân bay Long Thành phải được đưa vào khai thác trong năm 2026.

Việc hoàn thành và đưa Dự án vào khai thác thương mại trong năm 2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng; tuyệt đối không được để đình trệ, chậm tiến độ gây lãng phí nguồn lực xã hội; ảnh hưởng tới uy tín của quốc gia, nhà nước; niềm tin của người dân và doanh nghiệp.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu các chủ thể tham gia Dự án tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, nỗ lực, quyết tâm hơn nữa tháo gỡ mọi khó khăn, điểm nghẽn, khẩn trương triển khai ngay các nhiệm vụ theo thẩm quyền bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Kiện toàn nhân sự chủ chốt tại ACV trước 7/5

Bộ Tài chính được giao khẩn trương cho chủ trương về việc kiện toàn nhân sự chủ chốt tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), hoàn thành dứt điểm trước ngày 7/5; trước mắt làm thủ tục giao quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty theo phương án nhân sự của Bộ Tài chính.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Xây dựng căn cứ quy định pháp luật về hợp đồng xây dựng, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp có liên quan tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc điều chỉnh giá nguyên, vật liệu xây dựng nếu trong hợp đồng có quy định.

Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm, sai phạm trong quá trình triển khai Dự án, bảo đảm xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật; đồng thời, có ý kiến hỗ trợ ACV trong việc thanh toán khối lượng đã thực hiện theo thực tế.

Sớm có ý kiến về nhân sự chủ chốt của ACV theo đề nghị của Bộ Tài chính, làm cơ sở để Bộ Tài chính chấp thuận chủ trương kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt tại ACV theo quy định trước ngày 7/5.

Cùng với đó, ACV phải chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và chất lượng Dự án thành phần 3 và các nhiệm vụ khác có liên quan; căn cứ yêu cầu hoàn thành Dự án trong năm 2026, xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết theo từng ngày gắn với trách nhiệm của từng cá nhân.

UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai chỉ đạo ưu tiên bố trí nguồn vật liệu, hỗ trợ nhân lực cho Dự án để đẩy nhanh tiến độ triển khai...