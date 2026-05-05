Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn giám sát việc quản lý, sử dụng trụ sở công sau sắp xếp bộ máy

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Quốc hội được phân công làm Trưởng Đoàn giám sát. Phó trưởng Đoàn thường trực là ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng. Ảnh: QH

Nghị quyết cũng phân công Phó trưởng Đoàn gồm ông Phan Chí Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp; bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội;

Mục đích giám sát nhằm đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng để xác định tổng thể về tài sản là trụ sở làm việc sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Trong đó, nghị quyết nhấn mạnh đến việc xác định nhu cầu và thực hiện sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo mô hình tổ chức bộ máy mới để phòng chống lãng phí và tránh thất thoát tài sản nhà nước;

Lần giám sát này cũng nhằm chỉ ra những tồn tại, hạn chế (nếu có) và nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân; đồng thời, xác định khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện.

Từ kết quả giám sát sẽ rút ra bài học kinh nghiệm; kiến nghị, đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc, các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Đối tượng giám sát bao gồm Chính phủ; các bộ, cơ quan ngang bộ; HĐND, UBND các tỉnh, thành phố; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Vẫn theo nghị quyết vừa được thông qua, kết quả giám sát chuyên đề này sẽ được báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4, diễn ra vào tháng 10/2027.