'Mưa vàng' trút xuống TPHCM giờ tan tầm

Hữu Huy

TPO - Chiều muộn 5/5, cơn mưa xuất hiện đột ngột, phủ rộng nhiều khu vực tại TPHCM đúng vào giờ cao điểm tuy gây trở ngại nhất định trong việc đi lại của người dân nhưng có tác dụng giải nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài.

Cuối giờ chiều 5/5, mây dông phát triển nhanh, gây mưa lớn tại nhiều khu vực như phường Chánh Hưng, Diên Hồng, Vườn Lài, Xuân Hòa… Cơn mưa đến đột ngột, đúng lúc người dân tan làm, khiến nhiều người không kịp chuẩn bị áo mưa.

Ghi nhận thực tế, trên các tuyến đường, người đi xe máy phải dừng lại trú mưa dưới mái hiên, gầm cầu. Một số trục đường xuất hiện tình trạng đông đúc cục bộ do lưu lượng phương tiện tăng cao trong điều kiện thời tiết xấu.

“Tôi vừa tan làm thì mưa đổ xuống rất to, không kịp mặc áo mưa nên phải tấp vào lề đường đứng đợi gần 20 phút”, anh Trần Minh Hoàng (ngụ phường Vườn Lài) cho biết.

Nhiều nơi ở TPHCM xuất hiện mưa "trắng trời" trong giờ cao điểm chiều 5/5. Ảnh: A.X.

Không chỉ khu vực nội đô, tại các phường, xã lân cận cũng ghi nhận mưa lớn, nhiều nơi mưa trắng trời, tầm nhìn hạn chế. Cơn mưa đầu mùa được đánh giá có cường độ khá mạnh, xuất hiện trên diện rộng, báo hiệu thời điểm chuyển mùa mưa tại TPHCM.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, nguyên nhân gây mưa là do ảnh hưởng của áp thấp phía Tây phát triển kết hợp với nhiễu động gió trên cao.

Phân tích dữ liệu mây vệ tinh, radar thời tiết và hệ thống định vị sét, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết các vùng mây đối lưu đang phát triển mạnh, gây mưa rào kèm dông, sét tại nhiều khu vực như Bình Tiên, Chánh Hưng, Phú Định, Long Bình, Long Phước, Long Trường, Cát Lái, Bình Trưng, Tân Đông Hiệp, An Phú, Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp, Hòa Lợi… cùng nhiều xã như: Bình Chánh, Củ Chi, Tân Uyên, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo.

Cơ quan khí tượng dự báo khoảng 3 giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển và mở rộng, gây mưa rào kèm dông, sét trên nhiều khu vực, sau đó lan sang các vùng lân cận. Lượng mưa phổ biến từ 12 - 60 mm, có nơi trên 80 mm có tác dụng giải nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng.

#mưa dông #TPHCM #thời tiết #ngập lụt #giao thông #tan tầm #cơn mưa giải nhiệt

