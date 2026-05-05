Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Hải Phòng cấm phương tiện vào phố dịp Lễ hội Hoa Phượng Đỏ

Nguyễn Hoàn

TPO - Phòng CSGT - Công an TP Hải Phòng vừa tổ chức kế hoạch phân luồng, cấm phương tiện tạm thời vào các khung giờ các ngày 6-7-8-9/5 trên nhiều tuyến phố trung tâm phục vụ các hoạt động, sự kiện khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026.

Phòng CSGT – Công an TP Hải Phòng vừa lên kế hoạch phân luồng tạm thời một số tuyến đường trung tâm thành phố phục vụ khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026.

Theo phương án của cảnh sát, sẽ cấm xe tải từ 2,5 tấn, xe khách từ 29 chỗ trở lên lưu thông hướng về Trung tâm Chính trị - Hành chính, nơi tổ chức lễ khai mạc từ 16h-23h ngày 8/5.

Trong đó, có 3 trục đường trung tâm phường Thủy Nguyên gồm: tuyến đường 359 (ngã 3 Vsip); nút giao đường Máng Nước với đường 9C; nút giao đường Đỗ Mười với đường 9C.

Các trục đường trung tâm thành phố hướng về trung tâm tổ chức sự kiện, như: Lê Thánh Tông – Hoàng Diệu – Nguyễn Tri Phương – Bạch Đằng – Hùng Vương; Lê Hồng Phong – Nguyễn Bỉnh Khiêm; Lạch Tray – Cầu Đất; Hồ Sen – Nguyễn Văn Linh – Võ Nguyên Giáp; Trần Nguyên Hãn – Tô Hiệu; tuyến đường Mới, đường Hồng Bàng hướng về nút giao Cầu Bính.

Theo phương án phân luồng, ô tô tải từ 2,5 tấn, xe khách 29 chỗ trở lên sẽ di chuyển từ nội thành sang phường Thủy Nguyên, phường Thiên Hương và ngược lại qua cầu Kiền và cầu Hoàng Gia.

Từ 17h đến 23h ngày 8/5, cấm tất cả các phương tiện qua cầu Hoàng Văn Thụ, cầu Bính, trừ xe có CSGT dẫn đường, xe có phù hiệu của ban tổ chức, xe công vụ.

Cấm tất cả các phương tiện trên: đường tỉnh 359 (đoạn từ ngã 3 ĐT.359 – đường Đông Tây đến ngã 4 Tân Dương; đường Đông Tây; đường Bắc Nam; đường Đỗ Mười, trừ xe có CSGT dẫn đường, xe có phù hiệu và xe công vụ.

Phòng CSGT – Công an TP Hải Phòng cũng triển khai kế hoạch, cấm người và phương tiện trên một số đoạn thuộc các tuyến phố trung tâm từ 17h-18h các ngày 6-7-9/5, gồm: Hoàng Văn Thụ, Đinh Tiên Hoàng, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Quang Trung, Nguyễn Đức Cảnh, Lê Đại Hành, Cầu Đất, Mê Linh, Nguyễn Khuyến.

Trong thời gian phân luồng giao thông tạm thời, cảnh sát đề nghị người dân tham gia giao thông chủ động lộ trình di chuyển, đảm bảo an toàn giao thông và chấp hành hướng dẫn của cảnh sát thực hiện nhiệm vụ điều tiết

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #Lễ hội Hoa Phượng Đỏ #cảnh sát giao thông #phân luồng phương tiện #cấm đường

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe