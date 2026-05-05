Hải Phòng cấm phương tiện vào phố dịp Lễ hội Hoa Phượng Đỏ

TPO - Phòng CSGT - Công an TP Hải Phòng vừa tổ chức kế hoạch phân luồng, cấm phương tiện tạm thời vào các khung giờ các ngày 6-7-8-9/5 trên nhiều tuyến phố trung tâm phục vụ các hoạt động, sự kiện khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026.

Phòng CSGT – Công an TP Hải Phòng vừa lên kế hoạch phân luồng tạm thời một số tuyến đường trung tâm thành phố phục vụ khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026.

Theo phương án của cảnh sát, sẽ cấm xe tải từ 2,5 tấn, xe khách từ 29 chỗ trở lên lưu thông hướng về Trung tâm Chính trị - Hành chính, nơi tổ chức lễ khai mạc từ 16h-23h ngày 8/5.

Trong đó, có 3 trục đường trung tâm phường Thủy Nguyên gồm: tuyến đường 359 (ngã 3 Vsip); nút giao đường Máng Nước với đường 9C; nút giao đường Đỗ Mười với đường 9C.

Các trục đường trung tâm thành phố hướng về trung tâm tổ chức sự kiện, như: Lê Thánh Tông – Hoàng Diệu – Nguyễn Tri Phương – Bạch Đằng – Hùng Vương; Lê Hồng Phong – Nguyễn Bỉnh Khiêm; Lạch Tray – Cầu Đất; Hồ Sen – Nguyễn Văn Linh – Võ Nguyên Giáp; Trần Nguyên Hãn – Tô Hiệu; tuyến đường Mới, đường Hồng Bàng hướng về nút giao Cầu Bính.

Theo phương án phân luồng, ô tô tải từ 2,5 tấn, xe khách 29 chỗ trở lên sẽ di chuyển từ nội thành sang phường Thủy Nguyên, phường Thiên Hương và ngược lại qua cầu Kiền và cầu Hoàng Gia.

Từ 17h đến 23h ngày 8/5, cấm tất cả các phương tiện qua cầu Hoàng Văn Thụ, cầu Bính, trừ xe có CSGT dẫn đường, xe có phù hiệu của ban tổ chức, xe công vụ.

Cấm tất cả các phương tiện trên: đường tỉnh 359 (đoạn từ ngã 3 ĐT.359 – đường Đông Tây đến ngã 4 Tân Dương; đường Đông Tây; đường Bắc Nam; đường Đỗ Mười, trừ xe có CSGT dẫn đường, xe có phù hiệu và xe công vụ.

Phòng CSGT – Công an TP Hải Phòng cũng triển khai kế hoạch, cấm người và phương tiện trên một số đoạn thuộc các tuyến phố trung tâm từ 17h-18h các ngày 6-7-9/5, gồm: Hoàng Văn Thụ, Đinh Tiên Hoàng, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Quang Trung, Nguyễn Đức Cảnh, Lê Đại Hành, Cầu Đất, Mê Linh, Nguyễn Khuyến.

Trong thời gian phân luồng giao thông tạm thời, cảnh sát đề nghị người dân tham gia giao thông chủ động lộ trình di chuyển, đảm bảo an toàn giao thông và chấp hành hướng dẫn của cảnh sát thực hiện nhiệm vụ điều tiết