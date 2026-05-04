Nhiều đoàn nghệ thuật quốc tế tham gia Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026

TPO - Tham gia chuỗi sự kiện của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026, đoàn nghệ thuật thành phố Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc) và đoàn nghệ thuật Bujihwa (Hàn Quốc) sẽ tham gia biểu diễn các tiết mục ca múa nhạc, mang đến sắc màu văn hóa mới mẻ, hiện đại và độc đáo phục vụ người dân và du khách.

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng năm 2026 với chủ đề Hải Phòng - Hội tụ - Tỏa sáng khai mạc vào tối 8/5 tại Quảng trường trung tâm Chính trị - Hành chính, khu đô thị Bắc Sông Cấm, phường Thủy Nguyên, nhân dịp kỷ niệm 71 năm (13/5/1955-13/5/2026) ngày giải phóng thành phố.

Lễ hội năm nay mang ý nghĩa đặc biệt, lần đầu được tổ chức sau khi Hải Phòng và Hải Dương hợp nhất. Không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường phát triển mà còn thể hiện sự kết hợp giữa hai dòng chảy lịch sử Thành phố cảng anh hùng và Xứ Đông văn hiến. Sự hội tụ này đang tạo nên diện mạo mới cho thành phố, mở rộng không gian phát triển, gia tăng chiều sâu văn hóa và củng cố động lực bứt phá.

Điểm nhấn lễ hội năm nay là chương trình nghệ thuật đêm khai mạc sẽ kể một câu chuyện xuyên suốt về hành trình phát triển của Hải Phòng. Từ một bản hùng ca nơi đầu sóng, mạch nguồn hội tụ đến khát vọng tỏa sáng, qua đó tái hiện chiều sâu lịch sử, truyền thống cách mạng và một đô thị đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới tương lai.

Tham gia biểu diễn đêm nhạc, có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Khánh Hòa, NSND Nhật Thuận, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Mỹ Tâm, Trọng Tấn, Phạm Thu Hà… cùng gần 1.000 diễn viên, nghệ sĩ tham gia.

Mô phỏng sân khấu đêm khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026.

Đêm khai mạc lễ hội được đầu tư lớn với hệ thống sân khấu đa tầng, màn hình LED hiện đại, công nghệ thực tế ảo tăng cường và các thiết bị lập trình tự động, hệ thống âm thanh, ánh sáng đạt tiêu chuẩn quốc tế kết hợp hiệu ứng pháo hoa nghệ thuật.

Điểm mới của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2026 là không gian lễ hội không còn bó hẹp trong các sân khấu trung tâm mà được mở rộng quy mô toàn thành phố, từ quảng trường, nhà hát, thư viện, bảo tàng đến các xã, phường, đặc khu. Người dân không chỉ là khán giả mà trực tiếp trở thành chủ thể sáng tạo văn hóa, tham gia xây dựng diện mạo lễ hội bằng chính bản sắc địa phương mình.

Với 20 hoạt động cấp thành phố cùng 40 hoạt động hưởng ứng tại cơ sở, lễ hội sẽ diễn ra xuyên suốt đến hết tháng 5, nhằm từng bước chuyển từ mô hình sự kiện ngắn ngày sang mùa lễ hội quy mô lớn. Qua đó gia tăng trải nghiệm cho du khách, kích cầu du lịch, thương mại, dịch vụ, đồng thời khẳng định vị thế của Hải Phòng như một trung tâm văn hóa - du lịch mới của vùng duyên hải Bắc Bộ.

Chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật đường phố, ẩm thực đặc sắc tại dải vườn hoa trung tâm và khu vực nhà hát thành phố không chỉ quảng bá hiệu quả các giá trị truyền thống như bánh đa cua, nem cua bể, bánh đậu xanh, rươi Tứ Kỳ… mà còn là sự giao thoa mạnh mẽ giữa bản sắc địa phương và tinh thần hội nhập quốc tế.

Trong khuôn khổ các hoạt động tiêu biểu lễ hội, Hải Phòng tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật quốc tế.

Đoàn nghệ thuật thành phố Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc) sẽ tham gia biểu diễn các tiết mục ca múa nhạc trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026.

Điểm nhấn tiêu biểu trong chuỗi sự kiện đối ngoại là chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ hữu nghị giữa Hải Phòng và Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc). Theo kế hoạch, đoàn nghệ thuật thành phố Nam Ninh sẽ biểu diễn vào tối 9/5 tại Nhà hát Hoa Phượng với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, giới thiệu nét đẹp văn hóa đặc trưng của vùng đất Quảng Tây.

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 còn có sự góp mặt của đoàn nghệ thuật Bujihwa đến từ Hàn Quốc. Sự xuất hiện của đoàn nghệ thuật xứ sở Kim Chi hứa hẹn mang đến những màu sắc văn hóa mới mẻ, hiện đại và độc đáo, phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của nhân dân thành phố và du khách trong nước, quốc tế.