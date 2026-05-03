Xúc động vở nhạc kịch 'Huyền thoại tuổi thiếu niên' về anh Kim Đồng

Ngô Tùng

Ngày 3/5, Nhà Thiếu nhi TPHCM tổ chức công diễn vở nhạc kịch Huyền thoại tuổi thiếu niên, nhằm góp phần giáo dục truyền thống, giúp đội viên, thiếu nhi hiểu sâu sắc hơn về lịch sử Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và những tấm gương anh hùng nhỏ tuổi tiêu biểu.

Vở diễn do chính nhân viên, giáo viên, thiếu nhi của Nhà Thiếu nhi thành phố lên ý tưởng, kịch bản, dàn dựng, luyện tập và biểu diễn... tái hiện sinh động hình tượng anh hùng Kim Đồng - người đội viên đầu tiên của Đội, qua đó lan tỏa niềm tự hào về tổ chức Đội và ý nghĩa thiêng liêng của chiếc khăn quàng đỏ, một phần của lá cờ Tổ quốc.

Vở kịch có sự tham gia của các diễn viên nhí Trí Thành, Xuân Nghi, Chí Công, Quỳnh Vy, Thiên Ân, các thầy cô cùng các em trong Đội Nghệ thuật Nhà Thiếu nhi TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng.

Vở nhạc kịch xác định rõ trọng tâm là tái hiện và lan tỏa “sử Đội”, là nền tảng bồi đắp lý tưởng, nhân cách và niềm tự hào của các thế hệ đội viên Việt Nam. Không dừng lại ở việc chuyển tải lịch sử bằng hình thức minh họa, tác phẩm lựa chọn đưa “sử Đội” sống lại bằng ngôn ngữ nghệ thuật, để lịch sử không chỉ được ghi nhớ mà còn được cảm nhận, thấm sâu và trở thành động lực hành động của thiếu nhi hôm nay.

Vở nhạc kịch đã tái hiện tuổi thơ và quá trình đấu tranh cách mạng ngoan cường, anh dũng của anh Nông Văn Dền (Kim Đồng) - anh hùng nhỏ tuổi, niềm tự hào của Đội ta.

Thông qua sự kết hợp của âm nhạc, vũ đạo và diễn xuất, tác phẩm tái hiện sinh động hình ảnh những đội viên đầu tiên của Hội Nhi đồng Cứu quốc (tổ chức tiền thân của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh) giàu lòng dũng cảm, sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng cách mạng. Từ đó, góp phần khơi dậy trong mỗi đội viên hôm nay niềm tự hào khi mang trên vai chiếc khăn quàng đỏ thiêng liêng gắn với lá cờ Tổ quốc, hình thành ý thức rèn luyện, sống có trách nhiệm, tiếp nối tinh thần “tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, xứng đáng là đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Vở kịch gây ấn tượng bởi tiết tấu âm nhạc, lối diễn dí dỏm, gần gũi với lứa tuổi thiếu nhi, giúp các em dễ cảm thụ tác phẩm.
Vở nhạc kịch Huyền thoại tuổi thiếu niên là món quà ý nghĩa dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Ảnh: Ngô Tùng.

Ra đời nhân dịp kỷ niệm 85 năm thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, vở nhạc kịch là hoạt động giáo dục truyền thống có chiều sâu, góp phần giúp thiếu nhi hiểu đúng, hiểu đủ và tự hào về tổ chức Đội, nơi đã nuôi dưỡng, rèn luyện nhiều thế hệ măng non của đất nước.

#vở nhạc kịch #Huyền thoại tuổi thiếu niên #Anh hùng Kim Đồng #tuổi nhỏ làm việc nhỏ #chiến sĩ #Đội Thiếu niên Tiền phong #tinh thần dũng cảm

