Văn hóa

Mỹ Tâm và hàng trăm nghệ sĩ khuấy động khu vực cầu Rồng, sông Hàn

Giang Thanh

TPO - Với sự kết hợp độc đáo giữa diễu hành trên cầu Rồng, ca vũ kịch và những phân cảnh hành động kịch tính trên sông Hàn, chương trình gala Tổ quốc bình yên đem đến cho khán giả Đà Nẵng trải nghiệm khó quên.

Mỹ Tâm cùng hàng trăm nghệ sĩ khuấy động gala Tổ quốc bình yên. Video: Giang Thanh
Tối 2/5, chương trình gala Tổ quốc bình yên do Bộ Công an phối hợp với UBND TP. Đà Nẵng tổ chức chính thức diễn ra với chương trình ca vũ kịch kết hợp lễ hội đường phố, diễu hành và nghệ thuật đa phương tiện, thu hút hàng ngàn người dân﻿ và du khách. Ảnh: Giang Thanh.
Chương trình có sự tham gia của ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu Trung ương và địa phương.
Mở màn cho đêm gala là chương trình diễu hành văn hóa trên cầu Rồng với sự tham gia của 720 cán bộ, chiến sĩ công an, diễn viên, tình nguyện viên... Để theo dõi hoạt động này, rất đông người dân và du khách đổ về cầu Rồng từ chiều để "xí" chỗ.
Chương trình ca vũ kịch bắt đầu với tiết mục Nhà tôi có treo một lá cờ, mang đến một sân khấu rực sắc cờ đỏ sao vàng, hàng ngàn khán giả trên khán đài và trên khu vực cầu Rồng cùng vẫy cờ hòa nhịp theo giai điệu.
Với thời lượng 75 phút, các phần trình diễn được chia thành nhiều chương với cấu trúc xuyên suốt, từ Dòng chảy bình yên, Lá chắn bình yên đến Bản hùng ca bình yên, tái hiện hành trình lịch sử, tinh thần chiến đấu và những đóng góp thầm lặng của lực lượng An ninh nhân dân.
Điểm nhấn nổi bật của đêm gala là màn trình diễn trên sông Hàn, kể lại quá trình đấu tranh của lực lượng công an để gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU về đánh bắt thủy sản, đó là mệnh lệnh không tiếng súng nhưng cấp bách và gian nan.
Khán giả được theo dõi những màn rượt đuổi, bắt tội phạm đầy kịch tính ngay trên sông kết hợp với phần trình diễn ấn tượng ở khu vực sân khấu chính tạo nên trải nghiệm mới lạ.
Bên cạnh đó, sự góp mặt của ca sĩ Mỹ Tâm - người con Đà Nẵng - đã khuấy động không khí sân khấu gala Tổ quốc bình yên. Sự xuất hiện của nữ ca sĩ nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả Đà thành.
Những tiết mục sôi động như Niềm tin, I see the light khiến biển người cùng hòa giọng.
Bên cạnh đó, bản mash-up Nối vòng tay lớn, Nam quốc sơn hà, Hào khí Việt Nam do ca sĩ Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Dương Hoàng Yến là tiết mục kết màn ấn tượng cho chương trình ca vũ kịch, khơi gợi niềm tự hào trong lòng hàng ngàn khán giả.
Nghi thức truyền lửa với sự tham gia của các thế hệ lực lượng an ninh là điểm nhấn sâu lắng của gala Tổ quốc bình yên.
Ngọn đuốc thiêng được trao truyền từ thế hệ đi trước, soi sáng con đường, lý tưởng và thôi thúc thế hệ trẻ tự hào tiếp bước.
Ngọn đuốc được đại diện tuổi trẻ Đà Nẵng cùng đại diện thế hệ trẻ lực lượng An ninh nhân dân giương cao, cùng với hình ảnh cầu Rồng phun lửa và pháo hoa rợp trời tạo nên điểm kết mãn nhãn cho chuỗi sự kiện đặc biệt Tổ quốc bình yên tại Đà Nẵng.
Hàng ngàn khán giả nán lại để thưởng thức màn pháo hoa rực rỡ - màn chào kết của chương trình gala Tổ quốc bình yên﻿. "Tôi rất hạnh phúc khi được tận hưởng và trải nghiệm chương trình nghệ thuật độc đáo này. Những câu chuyện lịch sử được kể lại lôi cuốn, hấp dẫn và xúc động giúp tôi hiểu thêm lịch sử tự hào của lực lượng an ninh nhân dân", anh Huỳnh Minh Quang (phường Sơn Trà, Đà Nẵng) nói.

