Mỹ Tâm và hàng trăm nghệ sĩ khuấy động khu vực cầu Rồng, sông Hàn

TPO - Với sự kết hợp độc đáo giữa diễu hành trên cầu Rồng, ca vũ kịch và những phân cảnh hành động kịch tính trên sông Hàn, chương trình gala Tổ quốc bình yên đem đến cho khán giả Đà Nẵng trải nghiệm khó quên.
Mở màn cho đêm gala là chương trình diễu hành văn hóa trên cầu Rồng với sự tham gia của 720 cán bộ, chiến sĩ công an, diễn viên, tình nguyện viên... Để theo dõi hoạt động này, rất đông người dân và du khách đổ về cầu Rồng từ chiều để "xí" chỗ.
Với thời lượng 75 phút, các phần trình diễn được chia thành nhiều chương với cấu trúc xuyên suốt, từ Dòng chảy bình yên, Lá chắn bình yên đến Bản hùng ca bình yên, tái hiện hành trình lịch sử, tinh thần chiến đấu và những đóng góp thầm lặng của lực lượng An ninh nhân dân.
Khán giả được theo dõi những màn rượt đuổi, bắt tội phạm đầy kịch tính ngay trên sông kết hợp với phần trình diễn ấn tượng ở khu vực sân khấu chính tạo nên trải nghiệm mới lạ.
Những tiết mục sôi động như Niềm tin, I see the light khiến biển người cùng hòa giọng.
Bên cạnh đó, bản mash-up Nối vòng tay lớn, Nam quốc sơn hà, Hào khí Việt Nam do ca sĩ Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Dương Hoàng Yến là tiết mục kết màn ấn tượng cho chương trình ca vũ kịch, khơi gợi niềm tự hào trong lòng hàng ngàn khán giả.
Ngọn đuốc thiêng được trao truyền từ thế hệ đi trước, soi sáng con đường, lý tưởng và thôi thúc thế hệ trẻ tự hào tiếp bước.