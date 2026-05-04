Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

'Bản hùng ca thống nhất' đón hàng nghìn du khách trong nước và quốc tế

Nhóm PV

TPO - Khép lại sau 10 ngày diễn ra (24/4-3/5) tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền (Hà Nội), triển lãm “51 năm - Bản hùng ca thống nhất” đã thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan. Không chỉ tái hiện hành trình lịch sử qua các tác phẩm nhiếp ảnh, sự kiện còn để lại dấu ấn khi lan tỏa mạnh mẽ tới công chúng trong nước và gây ấn tượng với đông đảo du khách quốc tế.

Hướng tới kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), triển lãm 51 năm - Bản hùng ca thống nhất do báo Tiền Phong chủ trì phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn tổ chức, đón khách tham quan từ sáng ngày 24/4 tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội.

Triển lãm không đơn thuần là sự kiện trưng bày mà là nỗ lực hệ thống hóa hành trình 21 năm kháng chiến trường kỳ (1954-1975) - giai đoạn mỗi tấc đất quê hương đều thấm đẫm mồ hôi và xương máu của hàng triệu chiến sĩ và người dân đã cống hiến tuổi xuân rực rỡ nhất cho ngày toàn thắng.

Với hơn 90 tác phẩm và cụm tác phẩm nhiếp ảnh tiêu biểu, không gian triển lãm được thiết kế như một cuốn biên niên sử bằng hình ảnh gồm 5 chương: Hiệp định Geneve - Non sông chia cắt, Thành đồng lũy thép - Ý chí không khuất phục, Năm cánh quân - Thần tốc tiến về Sài Gòn, Khúc khải hoàn - Đất nước trọn niềm vui, TPHCM hôm nay - Kiến tạo tầm vóc mới.

Triển lãm đón khách đến ngày 3/5. Khép lại sau 10 ngày, triển lãm đã đón hàng nghìn lượt khách, trong đó có người lớn tuổi, các nhân chứng lịch sử - đại diện cho ký ức một thời, thế hệ học sinh, sinh viên - biểu trưng cho hiện tại và tương lai đất nước, cùng đông đảo du khách quốc tế góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Lật mở câu chuyện lịch sử

Những ký ức về một thời hoa lửa đã được khơi mở sống động qua lời kể của những nhân chứng sống trong cuộc giao lưu 51 năm - Bản hùng ca thống nhất: Phía sau những bức ảnh lịch sử trong khuôn khổ triển lãm.

Thông qua các tác phẩm trưng bày tại triển lãm, hình ảnh người công nhân, người lính, người mẹ trong chiến tranh, hiện lên bình dị nhưng được kết tinh thành biểu tượng của ý chí dân tộc. Xuyên suốt các tác phẩm là tinh thần lạc quan đặc trưng, khắc họa một dân tộc yêu hòa bình nhưng kiên cường, luôn hướng về sự sống giữa khốc liệt chiến tranh.

tp-trienlam-6.jpg
tp-trienlam-5.jpg
tp-trienlam-4.jpg
z7758584842485-e5ec285138028fc6a369e31d2affcdc9.jpg
tp-trienlam-1.jpg
tp-trienlam-7.jpg
tp-trienlam-8.jpg
z7757852209031-386dfb8add017a17397f9c350c4c47b6.jpg﻿
z7757852226133-49d6417cf3c23319cbd8cd57c70108b5.jpg
tp-tlgioitre8.jpg
tp-trienlamnd1.jpg﻿
tp-trienlamnd3.jpg﻿
tp-trienlamnd2.jpg

Mong muốn viết tiếp quá khứ hào hùng

Điều đọng lại sau khi tham quan triển lãm hay cuộc giao lưu không chỉ là những câu chuyện từ nhân chứng, những bức ảnh tái hiện chiến tranh hay ký ức về một thời bom đạn, mà còn là cách người trẻ hôm nay tiếp nhận lịch sử. Những lát cắt về chiến tranh vì thế không chỉ gợi nhớ mà còn tạo kết nối, giúp thế hệ hôm nay nhìn thấy hình bóng cha ông và nhận ra lịch sử luôn hiện diện trong đời sống.

Từ những câu chuyện về sự hy sinh, điều còn lại không phải là nỗi mất mát mà là tinh thần dấn thân, ý chí hoàn thành nhiệm vụ và niềm tin vào chiến thắng. Đặt trong bối cảnh hiện nay, những giá trị ấy khiến áp lực đời sống trở nên nhỏ bé, đồng thời làm nổi bật ý nghĩa của hòa bình. Lịch sử từ đó không chỉ được kể lại mà trở thành lời nhắc về trách nhiệm sống xứng đáng, tiếp nối những gì các thế hệ đi trước đã trao gửi.

tp-phien2.jpg
tp-ngd1.jpg
tp-phien22.jpg
z7758314787813-30072078aa4aeb4bded3c531bb8374c3.jpg
z7758314881219-e62a3696fbc0bfa8cd6b514161cb35f3.jpg
tp-nguoidep18.jpg
tp-tlgioitre16.jpg
tp-tlgioitre11.jpg
﻿tp-tlgioitre21.jpg
﻿tp-tlgioitre12.jpg
tp-tlgioitre3.jpg﻿
tp-tlgioitre7.jpg﻿
tp-tlgioitre5.jpg
tp-trienlam-04.jpg
tp-trienlam-07.jpg
tp-trienlam-26.jpg
tp-trienlam-29.jpg

Lan tỏa hình ảnh, con người Việt Nam ra thế giới

Triển lãm không chỉ thu hút đông đảo công chúng trong nước mà còn để lại nhiều ấn tượng với du khách quốc tế khi lần đầu tiếp cận những lát cắt lịch sử chân thực của Việt Nam qua nhiếp ảnh. Nhiều người bày tỏ sự xúc động trước các tác phẩm ghi lại chiến tranh. Với nhiều người dù chiến tranh ở bất kỳ đâu cũng mang đến mất mát, nhưng qua những bức ảnh, Việt Nam hiện lên như một dân tộc kiên cường, giàu ý chí và khát vọng tự do.

Với nhiều du khách, triển lãm không chỉ là nơi lưu giữ ký ức mà còn trở thành cầu nối văn hóa, giúp họ hiểu hơn về lịch sử, con người và bản sắc Việt Nam. Những câu chuyện về sự hy sinh, tình người và niềm tin vào tương lai được truyền tải qua từng bức ảnh đã góp phần khắc họa một chân dung dân tộc yêu hòa bình nhưng kiên cường, để lại dư âm sâu lắng và thôi thúc sự đồng cảm từ bạn bè quốc tế.

img-1053.jpg﻿
img-1069.jpg﻿
img-1077.jpg﻿
img-1081.jpg
img-1074.jpg﻿﻿
﻿img-1076.jpg
img-1079.jpg
img-1080.jpg
img-1071.jpg

Triển lãm 51 năm - Bản hùng ca thống nhất do Báo Tiền Phong tổ chức từ ngày 24/4-3/5 tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội, với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank).

logo-vietinbank.jpg
Nhóm PV
#51 năm - Bản hùng ca thống nhất #VietinBank #lịch sử #triển lãm #Việt Nam #chiến tranh #Hà Nội #hòa bình #tác phẩm #nhiếp ảnh #lan tỏa #công chúng #quốc tế

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe