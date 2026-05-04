'Bản hùng ca thống nhất' đón hàng nghìn du khách trong nước và quốc tế

TPO - Khép lại sau 10 ngày diễn ra (24/4-3/5) tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền (Hà Nội), triển lãm “51 năm - Bản hùng ca thống nhất” đã thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan. Không chỉ tái hiện hành trình lịch sử qua các tác phẩm nhiếp ảnh, sự kiện còn để lại dấu ấn khi lan tỏa mạnh mẽ tới công chúng trong nước và gây ấn tượng với đông đảo du khách quốc tế.

Hướng tới kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), triển lãm 51 năm - Bản hùng ca thống nhất do báo Tiền Phong chủ trì phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn tổ chức, đón khách tham quan từ sáng ngày 24/4 tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội.

Triển lãm không đơn thuần là sự kiện trưng bày mà là nỗ lực hệ thống hóa hành trình 21 năm kháng chiến trường kỳ (1954-1975) - giai đoạn mỗi tấc đất quê hương đều thấm đẫm mồ hôi và xương máu của hàng triệu chiến sĩ và người dân đã cống hiến tuổi xuân rực rỡ nhất cho ngày toàn thắng.

Với hơn 90 tác phẩm và cụm tác phẩm nhiếp ảnh tiêu biểu, không gian triển lãm được thiết kế như một cuốn biên niên sử bằng hình ảnh gồm 5 chương: Hiệp định Geneve - Non sông chia cắt, Thành đồng lũy thép - Ý chí không khuất phục, Năm cánh quân - Thần tốc tiến về Sài Gòn, Khúc khải hoàn - Đất nước trọn niềm vui, TPHCM hôm nay - Kiến tạo tầm vóc mới.

Triển lãm đón khách đến ngày 3/5. Khép lại sau 10 ngày, triển lãm đã đón hàng nghìn lượt khách, trong đó có người lớn tuổi, các nhân chứng lịch sử - đại diện cho ký ức một thời, thế hệ học sinh, sinh viên - biểu trưng cho hiện tại và tương lai đất nước, cùng đông đảo du khách quốc tế góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Lật mở câu chuyện lịch sử

Những ký ức về một thời hoa lửa đã được khơi mở sống động qua lời kể của những nhân chứng sống trong cuộc giao lưu 51 năm - Bản hùng ca thống nhất: Phía sau những bức ảnh lịch sử trong khuôn khổ triển lãm.

Thông qua các tác phẩm trưng bày tại triển lãm, hình ảnh người công nhân, người lính, người mẹ trong chiến tranh, hiện lên bình dị nhưng được kết tinh thành biểu tượng của ý chí dân tộc. Xuyên suốt các tác phẩm là tinh thần lạc quan đặc trưng, khắc họa một dân tộc yêu hòa bình nhưng kiên cường, luôn hướng về sự sống giữa khốc liệt chiến tranh.

Mong muốn viết tiếp quá khứ hào hùng

Điều đọng lại sau khi tham quan triển lãm hay cuộc giao lưu không chỉ là những câu chuyện từ nhân chứng, những bức ảnh tái hiện chiến tranh hay ký ức về một thời bom đạn, mà còn là cách người trẻ hôm nay tiếp nhận lịch sử. Những lát cắt về chiến tranh vì thế không chỉ gợi nhớ mà còn tạo kết nối, giúp thế hệ hôm nay nhìn thấy hình bóng cha ông và nhận ra lịch sử luôn hiện diện trong đời sống.

Từ những câu chuyện về sự hy sinh, điều còn lại không phải là nỗi mất mát mà là tinh thần dấn thân, ý chí hoàn thành nhiệm vụ và niềm tin vào chiến thắng. Đặt trong bối cảnh hiện nay, những giá trị ấy khiến áp lực đời sống trở nên nhỏ bé, đồng thời làm nổi bật ý nghĩa của hòa bình. Lịch sử từ đó không chỉ được kể lại mà trở thành lời nhắc về trách nhiệm sống xứng đáng, tiếp nối những gì các thế hệ đi trước đã trao gửi.

Lan tỏa hình ảnh, con người Việt Nam ra thế giới

Triển lãm không chỉ thu hút đông đảo công chúng trong nước mà còn để lại nhiều ấn tượng với du khách quốc tế khi lần đầu tiếp cận những lát cắt lịch sử chân thực của Việt Nam qua nhiếp ảnh. Nhiều người bày tỏ sự xúc động trước các tác phẩm ghi lại chiến tranh. Với nhiều người dù chiến tranh ở bất kỳ đâu cũng mang đến mất mát, nhưng qua những bức ảnh, Việt Nam hiện lên như một dân tộc kiên cường, giàu ý chí và khát vọng tự do.

Với nhiều du khách, triển lãm không chỉ là nơi lưu giữ ký ức mà còn trở thành cầu nối văn hóa, giúp họ hiểu hơn về lịch sử, con người và bản sắc Việt Nam. Những câu chuyện về sự hy sinh, tình người và niềm tin vào tương lai được truyền tải qua từng bức ảnh đã góp phần khắc họa một chân dung dân tộc yêu hòa bình nhưng kiên cường, để lại dư âm sâu lắng và thôi thúc sự đồng cảm từ bạn bè quốc tế.

