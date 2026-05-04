Người trẻ xem gì trong kỳ nghỉ lễ

TPO - Không chen chân tại các khu du lịch, nhiều người chọn "tiêu thụ" quỹ ngày nghỉ lễ bằng buổi xem phim, tụ tập ăn uống hoặc đi dạo loanh quanh các nơi trong phạm vi trung tâm thành phố.

Kỳ nghỉ 30/4-1/5 kéo dài nhiều ngày liên tục tạo điều kiện cho nhiều người có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn cùng bạn bè, người thân theo những cách riêng. Nhiều gia đình, bạn trẻ đã tìm đến rạp và trải nghiệm những giờ phút thăng hoa cảm xúc với những bộ phim mình yêu thích.

Dịp nghỉ lễ này, chị Trang đi xem phim và đi loanh quanh TPHCM cùng người bạn ở nước ngoài mới về. Chị Trang cho biết chọn xem phim Phí Phông dựa trên đánh giá (review) và so sánh với các phim khác, đồng thời cũng thấy tác phẩm này có sự tham gia của những diễn viên gạo cội và kịch bản tốt. "Tuy nhiên khi xem xong mình thấy không thật sự hài lòng. Ngay hôm trước, mình đã có những giây phút thư giãn hơn với phim Anh hùng", nữ khán giả chia sẻ.

Trong khi đó, tại rạp CGV, bạn Huyền tranh thủ ngày nghỉ lễ để xem bộ phim mình thích. "Sau những ngày làm việc giờ mới có thời điểm rảnh rỗi nên mình tranh thủ đi xem", Huyền nói. Cô gái nhận xét gần đây nghệ sĩ Việt chịu khó làm phim hơn, qua đó cũng thúc đẩy thị trường phim Việt thêm sôi động, phát triển.

Tại rạp Galaxy Nguyễn Du, càng về tối, khán giả đổ về rạp mỗi lúc một đông, nhân viên cũng tất bật với công việc hơn.

Theo một nhân viên tại rạp Galaxy, kỳ nghỉ lễ năm nay khá dài nên nhiều người cũng về quê, kéo theo lượng khách đến rạp thấp hơn chút đỉnh so với năm ngoái.