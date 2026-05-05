Sức khỏe

Một bác sĩ người Việt giúp chuyến bay sang Paris tránh cú hạ cánh khẩn cấp

Hà Minh

TPO - Giữa hành trình dài từ Hà Nội tới Paris (Pháp) trong đêm 4/5, chuyến bay VN19 bất ngờ rơi vào tình huống căng thẳng khi một hành khách nước ngoài có biểu hiện bất thường về sức khỏe. Những thông báo dồn dập từ hệ thống loa về việc tìm kiếm hỗ trợ y tế khiến không khí trên khoang trở nên nặng nề.

Người đàn ông này ban đầu than đau vùng tai, nhưng chỉ ít phút sau đã xuất hiện dấu hiệu liệt nửa mặt trái, nói khó, khiến nhiều người lo ngại về một cơn đột quỵ có thể xảy ra ngay giữa không trung.

Trong khoảnh khắc mà mỗi quyết định đều có thể ảnh hưởng tới sinh mạng con người và cả hành trình của hàng trăm hành khách, GS.TS Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã nhanh chóng có mặt. Không chút chần chừ, ông tiến hành thăm khám ngay tại chỗ, trong điều kiện thiếu thốn thiết bị y tế, giữa không gian chật hẹp của khoang máy bay.

img-6840.jpg
GS Mai Duy Tôn (đứng giữa hàng sau) cùng phi hành đoàn sau chuyến bay.

Bằng kinh nghiệm dày dạn, vị bác sĩ xác định đây không phải đột quỵ như lo ngại, mà là liệt dây thần kinh số VII ngoại biên – một tình trạng có thể xử trí kịp thời nếu được chẩn đoán đúng. Nhận định chính xác ấy đã giúp tháo gỡ nút thắt tâm lí cho cả phi hành đoàn lẫn người thân bệnh nhân. Không chỉ trấn an tinh thần, GS Tôn đã sử dụng thuốc corticoid mang theo để cho bệnh nhân dùng ngay tại chỗ, đồng thời khuyến cáo tổ bay tiếp tục hành trình theo kế hoạch.

Quyết định ấy không chỉ thể hiện bản lĩnh nghề nghiệp mà còn là sự cân nhắc thấu đáo giữa an toàn y tế và vận hành chuyến bay. Khi máy bay hạ cánh xuống Sân bay Charles de Gaulle (Pháp) tình trạng hành khách đã ổn định, mang lại sự nhẹ nhõm cho tất cả những người có mặt trên chuyến bay.

Phi hành đoàn sau đó đã gửi thư cảm ơn tới vị bác sĩ Việt vì sự hỗ trợ kịp thời và hiệu quả.

Từ xa xứ, GS.TS Mai Duy Tôn chia sẻ một điều giản dị nhưng đầy ý nghĩa: người thầy thuốc, dù ở bất kì đâu cũng cần sẵn sàng hành động khi cộng đồng cần đến.

Đánh giá về sự việc, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho rằng đây không chỉ là minh chứng cho năng lực chuyên môn của đội ngũ y tế Việt Nam, mà còn là hình ảnh đẹp về y đức – khi trách nhiệm và lòng nhân ái luôn song hành trong từng hành động.

Ông đồng thờI nhấn mạnh định hướng phát triển bền vững là lấy con người làm trung tâm, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn để mỗi cán bộ y tế trở thành “đại sứ y tế” của Việt Nam trong hội nhập quốc tế.

Câu chuyện giữa tầng mây ấy, dù diễn ra trong lặng lẽ, lại lan tỏa một thông điệp mạnh mẽ: ở bất cứ nơi đâu, trong bất kì hoàn cảnh nào, vẫn có những người thầy thuốc âm thầm giữ gìn sự sống, bằng cả trái tim và trí tuệ của mình.

#Chữa trị đột quỵ giữa chuyến bay #Y đức và trách nhiệm y tế #Vai trò của bác sĩ Việt Nam quốc tế #Phản ứng nhanh trong tình huống khẩn cấp #Năng lực chuyên môn của đội ngũ y tế Việt Nam

