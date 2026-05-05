Ngoại trưởng Iran tới Trung Quốc

TPO - Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi dự kiến sẽ đến Bắc Kinh vào thứ Ba (5/5) như một phần trong các cuộc tham vấn ngoại giao đang diễn ra của Tehran với nhiều quốc gia khác.

Chuyến công du của ông Araqchi là một phần trong chiến lược mở rộng tiếp xúc với các đối tác quan trọng của Iran. Tại Bắc Kinh, ông sẽ hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị để thảo luận quan hệ song phương, đồng thời trao đổi về các diễn biến khu vực và quốc tế.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran đã có chuyến thăm Moscow, nơi ông gặp Tổng thống Vladimir Putin và tiến hành các cuộc trao đổi với giới chức Nga, trong khuôn khổ chuyến công du bao gồm nhiều điểm đến như Pakistan và Oman.

Đáng chú ý, chuyến thăm Trung Quốc của ông Araqchi diễn ra trước kế hoạch công du của Tổng thống Donald Trump, người dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại một hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày, bắt đầu từ 14/5. Chuyến thăm này từng bị trì hoãn do căng thẳng liên quan đến xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Trước đó, đề cập đến tình hình eo biển Hormuz, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi chỉ trích kế hoạch can thiệp của Mỹ tại khu vực này, gọi sáng kiến mang tên "Dự án tự do" là yếu tố làm gia tăng căng thẳng.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Araqchi nhấn mạnh các diễn biến gần đây cho thấy "không có giải pháp quân sự nào cho một cuộc khủng hoảng chính trị", đồng thời cảnh báo Washington có nguy cơ bị cuốn vào "một vũng lầy khu vực khác"."

"Những diễn biến ở eo biển Hormuz cho thấy rõ rằng không có giải pháp quân sự nào cho cuộc khủng hoảng chính trị. Trong khi các cuộc đàm phán đang tiến triển nhờ nỗ lực thiện chí của Pakistan, Mỹ nên cảnh giác trước nguy cơ bị lôi kéo trở lại vũng lầy. UAE cũng vậy... 'Dự án tự do' chính là dự án bế tắc", ông Araqchi nói.

