Mổ nội soi 3D thành công hai ca ung thư thực quản khó

TPO - Với công nghệ nội soi 3D hiện đại giúp phẫu thuật viên quan sát chính xác cấu trúc giải phẫu và thao tác tinh vi hơn, các bác sĩ Khoa Ngoại Tiêu hóa 1, Bệnh viện K đã thực hiện phẫu thuật thành công hai ca ung thư thực quản phức tạp. Kỹ thuật này mở ra cơ hội điều trị hiệu quả cao cho những bệnh nhân ở giai đoạn tiến triển.

Bệnh nhân thứ nhất 48 tuổi (nam giới), nhập viện vì nuốt nghẹn kéo dài, được chẩn đoán ung thư thực quản đoạn 1/3 dưới giai đoạn tiến triển (cT3N2M0) và đã mở thông dạ dày để đảm bảo dinh dưỡng. Trường hợp thứ hai là nam 61 tuổi, ung thư 1/3 giữa (cT3N1M0), đã điều trị hóa xạ trị trước mổ. Cả hai đều được chỉ định cắt thực quản nội soi 3D kèm nạo vét hạch ba vùng – một trong những phẫu thuật lớn và phức tạp bậc nhất của ngoại khoa tiêu hóa.

Kíp phẫu thuật thực hiện ca mổ bằng kĩ thuật 3D hiện đại.

PGS.TS Kim Văn Vụ, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa 1, cho biết: "Điều trị ung thư thực quản phức tạp đòi điều trị đa mô thức với chuyên khoa phối hợp điều trị, bao gồm: Phẫu thuật, hóa chất, xạ trị và liệu pháp miễn dịch. Trong những trường hợp phát hiện sớm hoặc khối u còn khu trú, phẫu thuật đóng vai trò then chốt và có thể mang lại khả năng điều trị triệt căn. Hai trường hợp này đặt ra cho chúng tôi nhiều câu hỏi cần phải giải đáp, mổ kỹ thuật gì và mổ như thế nào thì hiệu quả tối ưu, sau khi hội chẩn chúng tôi quyết định phương án Phẫu thuật cắt thực quản kèm nạo vét hạch 3 vùng (cổ – ngực – bụng) cho người bệnh. Đây là một trong những phẫu thuật lớn, chuyên sâu và phức tạp nhất trong ngoại khoa tiêu hóa. Kĩ thuật này đã được phát triển tại các quốc gia có nền ngoại khoa tiên tiến như Nhật Bản và Hàn Quốc. Phẫu thuật này đòi hỏi nhiều yếu tố như: Chỉ định đúng theo hướng dẫn, can thiệp đồng thời ở nhiều vùng giải phẫu, nạo vét hạch rộng, thời gian phẫu thuật kéo dài, kĩ năng cao của phẫu thuật viên và phối hợp ê-kíp gây mê hồi sức chặt chẽ. Chính vì vậy, nếu không được thực hiện tại các trung tâm có kinh nghiệm, kiểm soát tốt trong mổ thì có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng".

Theo TS. Nguyễn Đức Duy – phẫu thuật viên chính, mỗi ca kéo dài tới 7–8 giờ, yêu cầu sự phối hợp nhịp nhàng giữa phẫu thuật viên và gây mê hồi sức. Khó khăn lớn nhất nằm ở bước nạo vét hạch quanh dây thần kinh thanh quản quặt ngược – cấu trúc dễ tổn thương nhưng có vai trò quan trọng. Nếu biến chứng xảy ra, người bệnh có thể bị khàn tiếng, rối loạn nuốt hoặc viêm phổi hít, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hồi phục sau mổ.

Với kinh nghiệm lâu năm, chuyên môn cao cùng với việc được đào tạo chuyên sâu tại các trung tâm hàng đầu, đặc biệt là tại Đại học Y khoa Showa (Tokyo – Nhật Bản), nhờ đó các phẫu thuật viên khoa Ngoại tiêu hóa 1 gồm TS.BS Nguyễn Đức Duy, Ths. BSNT Thái Đức An,Ths.BSNT Nguyễn Duy Thanh đã thực hiện kĩ thuật nạo vét hạch 3 vùng một cách bài bản, an toàn và hiệu quả, hai cổ mổ thành công, người bệnh phục hồi tốt, ngày thứ 3 sau mổ bắt đầu ăn lỏng theo chương trình ERAS dưới sự hướng dẫn của ekip và bác sỹ dinh dưỡng. Hiện người bệnh được ra viện, tiếp tục theo dõi điều trị.

Chuẩn hóa quy trình, nâng cao cơ hội sống cho người bệnh

Những năm gần đây, kĩ thuật nạo vét hạch ba vùng được triển khai thường quy tại Bệnh viện K và ngày càng hoàn thiện. Khoa Ngoại Tiêu hóa 1 đã xây dựng quy trình chuẩn từ chỉ định, chiến lược phẫu thuật đến kiểm soát biến chứng, giúp giảm sai sót, rút ngắn thời gian mổ và tăng độ an toàn. Nhờ đó, nhiều ca ung thư thực quản giai đoạn tiến triển có thêm cơ hội điều trị triệt căn, hạn chế tái phát.

Các chuyên gia cảnh báo ung thư thực quản thường diễn tiến âm thầm, dễ bị phát hiện muộn và có xu hướng di căn hạch sớm. Bệnh gặp nhiều ở nam giới trung niên, đặc biệt ở người hút thuốc lá, uống rượu bia kéo dài. Người dân cần chủ động tầm soát định kì, đi khám sớm khi có dấu hiệu như nuốt vướng, nuốt nghẹn kéo dài để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

