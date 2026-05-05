Đà Nẵng sẽ không còn các bãi rác chôn lấp tự nhiên

Thanh Hiền

TPO - “Một thành phố phát triển du lịch, dịch vụ chất lượng cao như thế này thì không thể để tình trạng thu gom rác và xử lý rác theo cách chôn lấp truyền thống được”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.

Đó là chia sẻ của ông Lê Ngọc Quang - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tại hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Đà Nẵng với cử tri các phường Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê, Sơn Trà, ngày 5/5.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho hay thành phố định hướng không còn các bãi rác chôn lấp tự nhiên như hiện nay. Ảnh: Thanh Hiền.

Theo Bí thư Thành ủy, thành phố đang tập trung chỉ đạo để xử lý dứt điểm dự án rác thải tại bãi rác Khánh Sơn, các khu vực được quy hoạch xử lý rác trên địa bàn.

Ngoài những dự án đang triển khai, thành phố đã đưa vào quy hoạch và có cơ chế chính sách để thu hút các nhà đầu tư đầu tư vào lĩnh vực xử lý rác thải, định hướng tiến tới Đà Nẵng sẽ không còn các cái bãi rác chôn lấp tự nhiên như hiện nay .

“Một thành phố phát triển du lịch, dịch vụ chất lượng cao như thế này thì không thể để tình trạng thu gom rác và xử lý rác theo cách chôn lấp truyền thống được!”, ông nhấn mạnh.

Hiện tại, lượng chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực đô thị và đồng bằng của Đà Nẵng hơn 2.000 tấn/ngày, chủ yếu xử lý bằng chôn lấp hoặc bãi lộ thiên.

Bãi rác Khánh Sơn (phường Hòa Khánh) là điểm tiếp nhận và xử lý phần lớn rác thải sinh hoạt khu vực trung tâm thành phố. Mỗi ngày bãi tiếp nhận khoảng 1.300 tấn rác. Các hộc chôn lấp đã đầy. Nhiều hộ dân gần bãi rác kêu trời vì mùi hôi, nhất là những ngày nắng nóng.

Bãi rác Khánh Sơn (Đà Nẵng).

Liên quan đến việc di dời mồ mả trong khu dân cư, tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố cho hay Đà Nẵng có chủ trương lớn là di dời mồ mả trong các khu dân cư để không ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Hiện khu vực Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ và một phần Sơn Trà đã hoàn thành. Các nơi khác tiếp tục triển khai.

Sau khi di dời mồ mả, nếu đất đủ điều kiện về mặt diện tích thì sẽ làm công viên, tập trung vào mảng xanh hoặc khu sinh hoạt chung của khu dân cư. Trường hợp không đủ điều kiện, nằm xen kẽ cùng nhà dân thì xử lý theo hướng đất rẻo, thực hiện đấu giá đất hoặc giao đất cho chủ nhà liền kề nếu như có nhu cầu.

Ông cho biết thêm, hiện nay thành phố đang quy hoạch và dự kiến sẽ triển khai các nghĩa trang tập trung để di dời những nghĩa trang tự phát ở khu vực phía Đông. Trước mắt, trong năm 2026 -2027 sẽ tập trung thực hiện 5 – 6 công viên vĩnh hằng.

#Đà Nẵng #bãi rác #chôn lấp rác #tiếp xúc cử tri #Lê Ngọc Quang #đại biểu quốc hội #di dời mồ mả #nghĩa trang

