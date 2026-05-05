Xã hội

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tiếp xúc cử tri tỉnh Tây Ninh

Hữu Huy

TPO - Ngày 5/5, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 3 tỉnh Tây Ninh đã có buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đã báo cáo với cử tri những kết quả nổi bật của kỳ họp.

Qua theo dõi và lắng nghe báo cáo, cử tri các địa phương đánh giá cao kết quả kỳ họp, đặc biệt trong công tác nhân sự và việc thông qua các chính sách lớn.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 3 tỉnh Tây Ninh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: T.B

Cử tri cũng ghi nhận những kết quả tích cực về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức.

Bày tỏ sự đồng tình, phấn khởi, cử tri đồng thời nêu nhiều ý kiến, kiến nghị tập trung vào các vấn đề thiết thực như giáo dục - đào tạo, giao thông vận tải, an sinh xã hội, giá cả thị trường; chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh cùng các sở, ban, ngành, địa phương đã trao đổi, làm rõ và giải đáp những vấn đề thuộc thẩm quyền mà cử tri quan tâm.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.B

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thay mặt các đại biểu Quốc hội tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời bày tỏ sự trăn trở, đồng cảm với những khó khăn, vướng mắc của người dân. Đại tướng khẳng định: “Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển tải đầy đủ các kiến nghị của cử tri đến các cơ quan chức năng, đồng thời theo dõi, giám sát việc giải quyết, bảo đảm quyền lợi và lợi ích chính đáng của Nhân dân”.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng các gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Ảnh: T.B

Theo Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, từ đầu năm 2026 đến nay, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tây Ninh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển với nhiều kết quả tích cực. Công tác an sinh xã hội được thực hiện kịp thời; cải cách hành chính, chuyển đổi số chuyển biến rõ nét. Mô hình chính quyền địa phương hai cấp từng bước vận hành ổn định, hiệu lực, hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững.

Tại hội nghị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp của tỉnh Tây Ninh tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để người dân hiểu rõ và tham gia giám sát, góp phần đưa các luật, nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

#Nguyễn Trọng Nghĩa #Tây Ninh #cử tri #quốc hội #phát triển kinh tế #an sinh xã hội #chính quyền

