Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New Delhi, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ

Bình Giang

TPO - Chiều 5/5 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quân sự Palam ở Thủ đô New Delhi, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay Palam. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay có Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Ấn Độ Nityanand Rai; Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering Wangchuk Sherpa; Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Mumbai Lê Quang Biên cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam và lưu học sinh Việt Nam tại Ấn Độ.

Ngay sau khi tới Thủ đô New Delhi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Cố vấn an ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ.

Đại diện cộng đồng, cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN
Đại diện cộng đồng, cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN
Chương trình nghệ thuật chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm do các nghệ sĩ Ấn Độ biểu diễn. Ảnh: TTXVN

#Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm #Ấn Độ #Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

