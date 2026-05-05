Thế giới

Hai tàu khu trục Mỹ vượt 'mưa hoả lực' của Iran, áp sát Vịnh Ba Tư

Quỳnh Như

TPO - Hai tàu khu trục Mỹ đã băng qua eo biển Hormuz trong điều kiện bị Iran tấn công liên tục bằng tên lửa, máy bay không người lái (UAV) và tàu nhỏ, nhưng vẫn an toàn tiến vào Vịnh Ba Tư, theo CBS News.

CBS News dẫn lời một số quan chức Mỹ giấu tên cho biết, hai tàu khu trục của Hải quân Mỹ, USS Truxtun và USS Mason, đã vượt qua eo biển Hormuz để tiến vào Vịnh Ba Tư trong bối cảnh phải đối mặt với các đợt tấn công dồn dập từ phía Iran.

Trong suốt hành trình, các tàu chiến này bị bao vây bởi một loạt mối đe dọa hỗn hợp, bao gồm tàu cao tốc, tên lửa và máy bay không người lái. Lực lượng Mỹ đã triển khai trực thăng Apache cùng nhiều phương tiện không quân hỗ trợ để đánh chặn.

Dù cường độ tấn công được mô tả là "liên tục", phía Mỹ khẳng định không có tàu nào bị trúng đạn. Tất cả các mối đe dọa đều bị vô hiệu hóa hoặc ngăn chặn từ xa.

Các quan chức quân đội Mỹ cho biết các biện pháp phòng thủ, được hỗ trợ bởi không quân, đã thành công trong việc đánh chặn và ngăn chặn mọi mối đe dọa đang đến. Đồng thời cho biết không có vật thể phóng nào chạm tới các tàu chiến.

Hoạt động này diễn ra sau tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về việc Mỹ sẽ "hướng dẫn" tàu thuyền đi qua eo Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược đang bị gián đoạn nghiêm trọng, khiến hàng trăm tàu chở dầu mắc kẹt và đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng cao.

Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) hôm thứ Hai cho biết các tàu khu trục Mỹ đã đi qua eo biển này như một phần của sáng kiến ​​có tên gọi là "Dự án tự do". Quân đội không nêu rõ tàu nào hoặc có bao nhiêu tàu hải quân tham gia vào chuyến đi này.

Theo CENTCOM, hai tàu thương mại mang cờ Mỹ cũng đã đi qua eo biển thành công, và quân đội đã liên hệ với hàng chục chủ tàu khác để "khuyến khích luồng giao thông".

Đô đốc Brad Cooper, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, cho biết Iran đã trực tiếp tấn công các tàu Mỹ, buộc lực lượng Mỹ phải đáp trả và phá hủy 6 tàu nhỏ của Iran. Tuy nhiên, phía Tehran phủ nhận thông tin này, đồng thời khẳng định không có tàu thương mại nào thực sự đi qua eo biển trong thời gian gần đây.

Căng thẳng leo thang khi Iran tiếp tục phóng tên lửa và UAV vào Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, đồng thời nhắm mục tiêu vào một tàu chở dầu liên quan đến Abu Dhabi. Truyền thông Iran cũng tuyên bố đã bắn trúng một tàu chiến Mỹ, nhưng thông tin này bị CENTCOM bác bỏ.

Trong khi đó, Mỹ đang siết chặt phong tỏa hải quân đối với các cảng Iran theo chỉ thị của Tổng thống Trump, nhằm gia tăng sức ép trong các cuộc đàm phán. Tehran coi động thái này là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 4 tuần giữa hai bên.

