Chính phủ Romania sụp đổ

TPO - Quốc hội Romania đã lật đổ chính phủ thân châu Âu của Thủ tướng Ilie Bolojan bằng cách thông qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào ngày 5/5.

Thủ tướng Romania Ilie Bolojan. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, ông Bolojan sẽ tiếp tục giữ chức thủ tướng lâm thời với quyền lực hạn chế, cho đến khi chính phủ mới được quốc hội thông qua.

“Cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm này là sai trái, mưu mô và giả tạo”, Thủ tướng Bolojan nói trong cuộc tranh luận căng thẳng trước khi bỏ phiếu. “Bất kỳ quốc gia nào, trong các cuộc khủng hoảng, cũng sẽ cố gắng củng cố chứ không phải thay đổi chính phủ. Có ai có thể trả lời Romania sẽ hoạt động như thế nào từ ngày mai không, các vị có kế hoạch gì không?".

Đảng Dân chủ Xã hội (PSD) đóng vai trò quyết định trong thành công của cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Chán ngán với các chính sách thắt lưng buộc bụng khắc nghiệt của Bucharest, tháng trước, đảng này đã rút khỏi chính phủ do đảng Tự do Quốc gia của ông Bolojan lãnh đạo và tuyên bố sẽ hợp tác với Liên minh Vì sự thống nhất của người Romania để lật đổ thủ tướng.

Ông Bolojan là thủ tướng thứ bảy của Romania bị lật đổ bởi một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm kể từ khi nền dân chủ được khôi phục sau Cách mạng Romania năm 1989.

Ông Bolojan và đảng Tự do Quốc gia đã nắm quyền từ năm 2025, sau khi cựu Thủ tướng Marcel Ciolacu từ chức. Việc ông Bolojan bị lật đổ diễn ra chưa đầy một năm sau cuộc bầu cử tổng thống Romania, trong đó Thị trưởng Bucharest - Nicușor Dan - đã đánh bại lãnh đạo Liên minh Vì sự thống nhất của người Romania - George Simion.

Ông Simion được nhiều người coi là người đứng sau sự sụp đổ của Thủ tướng Bolojan. Trong cuộc tranh luận tại quốc hội ngày 5/5, ông đã kêu gọi bầu cử sớm.

Tuy nhiên, việc tổ chức bầu cử sớm trước khi kết thúc nhiệm kỳ quốc hội hiện tại vào năm 2028 được coi là khó xảy ra. Thay vào đó, Tổng thống Nicușor Dan dự kiến ​​sẽ bắt đầu tham vấn với các lãnh đạo đảng để thành lập một chính phủ liên minh mới dưới sự lãnh đạo của một thủ tướng mới.

Trước cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, Tổng thống Dan đã tìm cách trấn an cả cử tri trong nước và các đồng minh châu Âu. “Tôi muốn đảm bảo với người dân Romania rằng, bất kể điều gì xảy ra, Romania sẽ tiếp tục duy trì định hướng của mình,” ông nói trong một cuộc họp báo hôm 4/5. “Có thể sẽ có một hoặc hai tuần bất ổn, nhưng chúng ta không nên lo lắng, bởi vì chúng ta cam kết thực hiện các mục tiêu quan trọng”.