Lời khai của gã cha dượng trong vụ bé trai 2 tuổi bị bạo hành đến nguy kịch

TPO - Một bé trai sinh năm 2024 ở TPHCM được phát hiện có nhiều vết thương, phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Công an đã bắt khẩn cấp hai đối tượng là mẹ ruột và người tình, khai nhận đã nhiều lần đánh đập cháu bé, gây hậu quả nghiêm trọng.

Lời khai của các đối tượng bạo hành bé trai.

Ngày 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993) và Danh Chơn (SN 1996, cùng ngụ xã Hòa Hiệp) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Trước đó vào chiều 2/5, Công an xã Hòa Hiệp tiếp nhận tin báo của người dân về việc một phụ nữ có dấu hiệu bạo hành trẻ em tại một căn nhà trọ ở ấp Phú Lâm.

Hình ảnh bé trai bị bạo hành gây bức xúc dư luận.

Khi lực lượng chức năng có mặt, bé N.G.K (SN 2024, con ruột của Trúc) được phát hiện trong tình trạng nguy kịch, với nhiều vết bầm tím, trầy xước khắp cơ thể, vùng đầu bị rách, lơ mơ và phản ứng chậm.

Nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế địa phương, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 để tiếp tục điều trị.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Hòa Hiệp khẩn trương xác minh. Bước đầu, cơ quan công an xác định Trúc và Chơn chung sống như vợ chồng, đã nhiều lần dùng cây tre đánh cháu bé.

Nguyễn Thị Thanh Trúc, mẹ ruột bé trai 2 tuổi

Danh Chơn cùng hình ảnh bé trai bị bạo hành.

Riêng trong ngày 2/5, cháu bé bị đánh nhiều lần vào chân, lưng và đầu. Dù phát hiện nạn nhân chảy máu, các đối tượng vẫn không đưa đi cấp cứu kịp thời.

Kết quả chẩn đoán ban đầu cho thấy bé K. bị đa chấn thương nặng, có dấu hiệu tổn thương thận cấp, gãy xương cánh tay cùng nhiều tổn thương khác. Cơ quan chức năng nhận định có dấu hiệu bạo hành kéo dài, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của cháu bé, đồng thời củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.