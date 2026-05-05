Tham ô hơn 11 tỷ đồng, nữ kế toán trưởng lĩnh án 30 năm tù

TPO - Được giao quản lý dòng tiền doanh nghiệp, nữ kế toán trưởng đã lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng rồi hợp thức hóa bằng các giao dịch cá nhân.

Chiều 5/5, xét xử sơ thẩm, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thảo (cựu kế toán trưởng Công ty TNHH WEMC) 30 năm tù chung về hai tội “Tham ô tài sản” và “Rửa tiền”.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thảo tại phiên tòa chiều 5/5.

Theo hồ sơ, Công ty WEMC hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển, mua hộ hàng quốc tế. Nguyễn Thị Thanh Thảo được công ty giao quản lý nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân để phục vụ hoạt động thu – chi. Với vai trò kế toán trưởng, Thảo trực tiếp kiểm soát dòng tiền, đồng thời phân công nhân viên kế toán thực hiện giao dịch theo chỉ đạo.

Từ năm 2018 đến tháng 4/2023, Thảo đã yêu cầu nhân viên nhiều lần chuyển tiền từ các tài khoản của công ty vào tài khoản cá nhân do mình kiểm soát. Tổng cộng, bị cáo thực hiện 620 giao dịch với số tiền gần 49,8 tỷ đồng. Trong đó, một phần được sử dụng cho hoạt động công ty nhưng hơn 11,6 tỷ đồng đã bị Thảo chiếm đoạt.

Để che giấu hành vi, bị cáo tiếp tục chuyển tiền qua nhiều tài khoản trung gian, trong đó có tài khoản đứng tên chồng là Trần Hoàng Phú. Từ tháng 4/2021 đến tháng 12/2022, Thảo thực hiện 39 giao dịch, chuyển hơn 4 tỷ đồng cho chồng nhằm hợp thức hóa nguồn tiền. Số tiền này sau đó được dùng để mua nhiều bất động sản tại Lâm Đồng và Kon Tum.

Ông Phú không biết nguồn tiền do phạm tội mà có, cũng không tham gia vào quá trình chiếm đoạt nên không bị xử lý hình sự.