Bắt thêm 2 đối tượng sau vụ án mạng lúc rạng sáng ở Đắk Lắk

Ngày 5/5, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị vừa bắt thêm Đoàn Thanh Phúc (21 tuổi, trú xã Ea Kar) và Hà Quốc Trường (19 tuổi, trú xã Cư Prao, tỉnh Đắk Lắk).

Hiện trường nơi xảy ra vụ xô xát.

Đây là 2 đối tượng tham gia vụ đánh nhau khiến Trần Huy Hoàng (17 tuổi, trú xã Dliê Ya, tỉnh Đắk Lắk) tử vong. Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Tiến Tùng (28 tuổi, trú xã Ea Kar).

Như Tiền Phong đưa tin, khoảng 1h15 ngày 2/5, Trần Huy Hoàng đang uống rượu cùng bạn bè trước quán cà phê thì gặp Nguyễn Hoàng Mỹ Nghi (SN 2010, trú TP Cần Thơ) đi ngang qua. Do có mâu thuẫn từ trước, hai bên gọi nhau ra nói chuyện rồi xảy ra xô xát.

Trong lúc hỗn loạn, Hoàng vào bên trong quán lấy một con dao quay ra. Cùng thời điểm, Nguyễn Tiến Tùng và hai người khác đến tham gia đánh nhau. Quá trình xô xát, Tùng dùng dao mang theo đâm Hoàng, khiến nạn nhân tử vong trước khi được đưa đi cấp cứu.

Đến khoảng 2h45 cùng ngày, Tùng đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi. Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.