Bắt đối tượng phá kính ô tô tại khu biệt thự ở Lạng Sơn để trộm tài sản

TPO - Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt hai đối tượng liên quan đến vụ việc phá kính xe ô tô đỗ tại khu biệt thự tại Lạng Sơn để trộm cắp tài sản gây hoang mang dư luận.

Ngày 5/5, đại diện Công an tỉnh Lạng Sơn, cho biết đơn vị điều tra và bắt giữ Phạm Minh Tân (22 tuổi, trú phường Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Anh Văn (20 tuổi, trú xã Phượng Dực, TP Hà Nội) để làm rõ về vụ việc phá hoại tài sản và trộm cắp xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, Công an tỉnh Lạng Sơn nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc 2 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp, hủy hoại tài sản trên xe ô tô tại khu biệt thự Catalan, khối 18, phường Đông Kinh gây hoang mang trong dư luận.

Nhóm đối tượng phá kính hai chiếc xe ô tô để trộm cắp tài sản bên trong. Ảnh: CALS.

Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy xuất hệ thống camera giám sát và bắt giữ Văn cùng Tân.

Qua đấu tranh ban đầu, hai đối tượng khai nhận điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Blade, biển kiểm soát 29Y7-360.62 từ Hà Nội lên Lạng Sơn. Chúng phát hiện khu vực gần Quốc lộ 1A, nơi có nhiều biệt thự, nhà ở liền kề, tập trung nhiều ô tô đỗ ven đường nhưng không có người trông coi nên có ý định đập phá kính ô tô để trộm cắp tài sản.

Khoảng 2h30 phút ngày 30/4, lợi dụng đêm khuya, vắng người, đối tượng Tân và Văn di chuyển đến khu biệt thự Catalan, khi phát hiện xe ô tô VinFast VF9 đỗ bên đường, Tân xuống xe quan sát, dùng tua vít phá kính, lấy trộm điện thoại di động trong xe. Tiếp đó, các đối tượng di chuyển khoảng 200m thì phát hiện chiếc xe ô tô nhãn hiệu Peugeot màu trắng đỗ ven đường, Tân quan sát thấy trong xe có một xấp tiền nên tiếp tục dùng tua vít phá kính, lấy toàn bộ số tiền.

Công an tỉnh Lạng Sơn dựng lại hiện trường quá trình phá xe, trộm cắp tài sản của Tân và Văn. Ảnh: CALS.

Sau khi trộm thành công, 2 đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường mang tài sản trộm cắp được đi tiêu thụ tại thành phố Hải Phòng và sử dụng số tiền vào mục đích cá nhân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng xác định, truy bắt các đối tượng tại địa phương nơi cư trú, đồng thời thu giữ tang vật liên quan.

Vụ việc cho thấy các đối tượng đã lợi dụng sơ hở của người dân để thực hiện hành vi phạm tội. Cơ quan Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân nâng cao hơn nữa tinh thần cảnh giác, không để tài sản có giá trị trong xe ô tô, đặc biệt tại các khu vực vắng người, không có người trông coi, tránh tạo điều kiện cho các đối tượng phạm tội.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng, điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.