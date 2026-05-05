Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Công an làm việc với người phụ nữ phát ngôn lệch chuẩn về Quảng trường Hồ Chí Minh

Thu Hiền

TPO - Một phụ nữ ở Nghệ An bị cơ quan công an làm việc sau khi đăng tải bài viết trên mạng xã hội so sánh Quảng trường Hồ Chí Minh với dự án bất động sản, gây tranh cãi và bức xúc trong dư luận.

Chiều 4/5, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Nghệ An đã làm việc với một người phụ nữ liên quan đến bài đăng trên mạng xã hội có nội dung thiếu chuẩn mực, so sánh không phù hợp về Quảng trường Hồ Chí Minh.

Trước đó, tối 1/5, tài khoản Facebook L.G.T đăng tải bài viết so sánh Quảng trường Hồ Chí Minh với dự án Khu đô thị Eco Central Park Vinh, cho rằng công trình này “quê mùa”, không còn xứng tầm. Nội dung trên nhanh chóng lan truyền, thu hút nhiều bình luận trái chiều, trong đó phần lớn ý kiến bày tỏ bức xúc, cho rằng sự so sánh là khập khiễng, xúc phạm giá trị lịch sử – văn hóa của công trình.

images2096031-z7790234383302-6d387f0f2a9d19031471957df5f1fe0c.jpg
Công an Nghệ ANn làm việc với bà L.

Qua xác minh, chủ tài khoản là bà T.G.L (41 tuổi, trú phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An), hoạt động kinh doanh bất động sản và có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội.

Làm việc với cơ quan công an, bà L. cho biết mục đích đăng bài nhằm tạo tương tác, phục vụ quảng bá dự án. Sau khi nhận phản ứng tiêu cực từ dư luận, người này đã gỡ bỏ bài viết, song nội dung vẫn bị chụp lại và tiếp tục lan truyền.

Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh là công trình có ý nghĩa đặc biệt về chính trị, văn hóa và lịch sử, là biểu tượng của quê hương xứ Nghệ. Việc đưa ra những so sánh thiếu chuẩn mực nhằm mục đích quảng cáo, trục lợi cá nhân là không phù hợp, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận.

Hiện, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Thu Hiền
#Công an #Quảng trường Hồ Chí Minh #Nghệ An #bài đăng #xúc phạm #xã hội

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe