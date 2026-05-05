Công an làm việc với người phụ nữ phát ngôn lệch chuẩn về Quảng trường Hồ Chí Minh

TPO - Một phụ nữ ở Nghệ An bị cơ quan công an làm việc sau khi đăng tải bài viết trên mạng xã hội so sánh Quảng trường Hồ Chí Minh với dự án bất động sản, gây tranh cãi và bức xúc trong dư luận.

Chiều 4/5, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Nghệ An đã làm việc với một người phụ nữ liên quan đến bài đăng trên mạng xã hội có nội dung thiếu chuẩn mực, so sánh không phù hợp về Quảng trường Hồ Chí Minh.

Trước đó, tối 1/5, tài khoản Facebook L.G.T đăng tải bài viết so sánh Quảng trường Hồ Chí Minh với dự án Khu đô thị Eco Central Park Vinh, cho rằng công trình này “quê mùa”, không còn xứng tầm. Nội dung trên nhanh chóng lan truyền, thu hút nhiều bình luận trái chiều, trong đó phần lớn ý kiến bày tỏ bức xúc, cho rằng sự so sánh là khập khiễng, xúc phạm giá trị lịch sử – văn hóa của công trình.

Công an Nghệ ANn làm việc với bà L.

Qua xác minh, chủ tài khoản là bà T.G.L (41 tuổi, trú phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An), hoạt động kinh doanh bất động sản và có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội.

Làm việc với cơ quan công an, bà L. cho biết mục đích đăng bài nhằm tạo tương tác, phục vụ quảng bá dự án. Sau khi nhận phản ứng tiêu cực từ dư luận, người này đã gỡ bỏ bài viết, song nội dung vẫn bị chụp lại và tiếp tục lan truyền.

Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh là công trình có ý nghĩa đặc biệt về chính trị, văn hóa và lịch sử, là biểu tượng của quê hương xứ Nghệ. Việc đưa ra những so sánh thiếu chuẩn mực nhằm mục đích quảng cáo, trục lợi cá nhân là không phù hợp, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận.

Hiện, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.