Pháp luật

Google News

Hà Nội: Công an mời 'quái xế' trình diễn bốc đầu xe máy và phụ huynh lên làm việc

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - CSGT Hà Nội đã xác minh, làm rõ nam tài xế xe máy không đội mũ bảo hiểm trình diễn "bốc đầu" trên đường, còn nhóm bạn đứng xem, cổ vũ.

vi-pham.jpg
Hình ảnh nam thanh niên "bốc đầu" xe máy.

Ngày 29/10, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, thực hiện hành vi “bốc đầu” (đi bằng một bánh) trên đường Xuân Tảo, TP Hà Nội. Hành vi này gây bức xúc trong dư luận, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 6 khẩn trương vào cuộc xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định phương tiện và danh tính người điều khiển là L.Q.L (SN 2009, trú tại phường Tây Hồ, TP Hà Nội).

Tối cùng ngày, Đội CSGT đường bộ số 6 đã mời L và chủ phương tiện (bố của L) đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, L khai nhận sáng 29/10, đã mượn xe máy biển kiểm soát 29AD-176.XX của bố để đi học, sau đó không đội mũ bảo hiểm và thực hiện hành vi điều khiển xe đi bằng một bánh trên đường Xuân Tảo.

vi-pham-1.jpg
Nam tài xế cùng phụ huynh làm việc với CSGT.

Căn cứ tài liệu xác minh, Đội CSGT đường bộ số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện về hành vi “giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông” với mức phạt 9 triệu đồng. Đối với L.Q.L, do thời điểm vi phạm chưa đủ 16 tuổi, cơ quan công an đã tạm giữ phương tiện và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo, hành vi điều khiển xe máy bốc đầu, không đội mũ bảo hiểm là vi phạm nghiêm trọng quy định về trật tự, an toàn giao thông. Lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông trên địa bàn.

Thanh Hà
#Xử lý vi phạm điều khiển xe máy bốc đầu #An toàn giao thông Hà Nội #Tuổi trẻ và vi phạm giao thông #Chống vi phạm không đội mũ bảo hiểm #Pháp luật xử lý người chưa đủ tuổi lái xe #Vai trò của Cảnh sát giao thông #Nguy cơ mất an toàn giao thông #Quản lý phương tiện và người điều khiển #Tăng cường kiểm tra #xử lý vi phạm #Ý thức chấp hành luật lệ giao thông

