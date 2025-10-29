Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xử lý nhóm 'choai choai' đầu trần đi xe máy dàn hàng ngang ở cầu Vĩnh Tuy

Thanh Hà
TPO - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã xác minh và xử lý nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy dàn hàng ngang trên cầu Vĩnh Tuy gây mất trật tự, an toàn giao thông.

nhom-thanh-nien.jpg
Hình ảnh người dân ghi lại.

Trước đó, người dân đã ghi hình, phản ánh đến số điện thoại “đường dây nóng” của Cục trưởng Cục CSGT về việc nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển 4 xe máy trên cầu Vĩnh Tuy (hướng từ Long Biên vào trung tâm Hà Nội), dàn hàng ngang chiếm hết phần đường xe chạy, gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 5 khẩn trương xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua hình ảnh thu thập được, đơn vị đã xác định phương tiện và danh tính nhóm thanh niên trong clip.

Ngày 29/10, Đội CSGT đường bộ số 5 đã mời 8 nam thanh niên liên quan cùng phương tiện đến trụ sở đơn vị để làm việc, có sự chứng kiến của phụ huynh.

Các thanh niên đều trong độ tuổi từ 16 đến 18 đã thừa nhận hành vi vi phạm không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô, đi xe dàn hàng ngang gây cản trở giao thông, không có giấy phép lái xe. Cơ quan công an cũng làm rõ hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện của các chủ phương tiện.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 4 người điều khiển phương tiện và những người ngồi sau do có hành vi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Đồng thời xử lý chủ phương tiện về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển với tổng số tiền phạt là 24,8 triệu đồng, tạm giữ giấy tờ, phương tiện liên quan để xử lý theo quy định.

Ngoài việc xử lý hành chính, Đội CSGT đường bộ số 5 đã phối hợp với nhà trường và gia đình tuyên truyền, giáo dục, yêu cầu các thanh niên cùng phụ huynh cam kết không tái phạm.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo, các hành vi như không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe mô tô dàn hàng ngang, giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển đều vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm cả người trực tiếp vi phạm và người giao xe, nhằm bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa vi phạm, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Thanh Hà
