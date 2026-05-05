Mặt trận Tổ quốc đã triển khai căn cơ, bài bản chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

TPO - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Nguyễn Bình Minh cho biết, MTTQ đã tổ chức triển khai căn cơ, bài bản chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát huy năng lực cán bộ cấp cơ sở, phục vụ nhân dân.

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 sẽ diễn ra trong các ngày 11, 12 và 13/5/2026 tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu.



Hướng về cơ sở và địa bàn dân cư

Tại họp báo thông tin về đại hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Bình Minh cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi nhiệm kỳ Đại hội X mới được hơn 1 năm. “Báo cáo chính trị trình Đại hội XI đã kế thừa những nội dung ưu việt, nổi trội của báo cáo chính trị Đại hội X”, ông Nguyễn Bình Minh nói.

Theo ông Nguyễn Bình Minh, quan điểm xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XI, đã bám sát, cụ thể hoá tinh thần của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; đặt vấn đề về vai trò của MTTQ trong giai đoạn mới, to lớn hơn trong mối quan hệ tương tác với các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; bám sát các mục tiêu cụ thể.

Ông Nguyễn Bình Minh thông tin, dự thảo báo cáo chính trị đã xây dựng hệ thống giải pháp, nhiệm vụ vừa mang tính bao quát, toàn diện các yêu cầu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, vừa cụ thể hoá để MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên dễ dàng triển khai. Các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ mới được rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo tính khả thi cao hơn, đo lường được kết quả thực hiện.

"Dự thảo Báo cáo chính trị đã đề ra 3 đột phá chiến lược gồm: Hoàn thiện cơ chế, đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp, tập trung hướng về cơ sở và địa bàn dân cư; Nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội theo hướng chủ động, từ sớm, từ xa, ngay từ khâu xây dựng chính sách; Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới", ông Nguyễn Bình Minh nhấn mạnh.

Theo ông Minh, một điểm mới nổi bật khác so với nhiệm kỳ trước là việc bổ sung Chương trình hành động số 7 về tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống MTTQ Việt Nam.

Đáng chú ý, theo ông Nguyễn Bình Minh, MTTQ sẽ đặc biệt tăng cường các giải pháp để tiếp xúc, nắm bắt, lắng nghe tiếng nói của nhân dân, mà cụ thể là MTTQ đã xây dựng các giải pháp để triển khai “Tháng nghe dân nói”, triển khai nền tảng Mặt trận số để tiếp nhận ý kiến phản ánh 24/7 của nhân dân; xây dựng và phát động phong trào thi đua yêu nước thực chất dựa trên nền tảng dữ liệu…

Nghiên cứu tổ chức "Tháng nghe dân nói" ở tất cả các cấp

Tại họp báo, ông Nguyễn Bình Minh cũng trả lời câu hỏi của phóng viên báo Tiền Phong về việc MTTQ sẽ cụ thể hóa như thế nào các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương: "Điều tôi mong muốn nhất ở nhiệm kỳ này là thấy rõ sự đổi thay ở cấp cơ sở: họp ít hơn; làm việc, hành động nhiều hơn; ít khẩu hiệu hơn, nhưng kết quả nhiều hơn; ít thủ tục hơn, nhiều nụ cười của Nhân dân hơn".

Theo ông Nguyễn Bình Minh, trong dự thảo báo cáo chính trị, các nhiệm vụ, giải pháp đều được thiết kế theo hướng cụ thể hơn và tập trung về cơ sở. Trong số 15 chỉ tiêu đặt ra, có 12/15 chỉ tiêu bám với cấp cơ sở, và yêu cầu đặt ra là phải đo đếm được kết quả.

Ông Nguyễn Bình Minh cũng nhấn mạnh rõ, tại các đại hội trước, phải mất thời gian khá lâu sau đại hội, mới có chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, nhưng với Đại hội XI, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã xây dựng đề xuất khung chương trình hành động thực hiện nghị quyết, với khoảng 100 nhiệm vụ cụ thể. Các nhiệm vụ này có nội dung giải pháp thực hiện rõ, phân công đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp thực hiện, rõ về tiến độ, giai đoạn thực hiện… Trong số 100 nhiệm vụ này, có khoảng hơn 30 nhiệm vụ gắn trực tiếp với cấp cơ sở, 20 nhiệm vụ gián tiếp gắn với cấp cơ sở.

Theo ông Nguyễn Bình Minh, cùng với đó, MTTQ cũng sẽ xây dựng đề án đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Ban Công tác mặt trận ở khu dân cư; hướng dẫn xây dựng khu dân cư đoàn kết, hạnh phúc; phối hợp thực hiện hiệu quả các quy định về dân chủ ở cơ sở gắn với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; nghiên cứu tổ chức Tháng nghe dân nói ở tất cả các cấp…

“MTTQ đã thực sự trăn trở, ngay lập tức triển khai và triển khai hết sức căn cơ, bài bản các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương”, ông Nguyễn Bình Minh khẳng định.