Một nguyên chủ tịch xã ở Ninh Bình bị ô tô BMW tông tử vong

M.Đ- Vũ Quỳnh

TPO - Tài xế ô tô BMW tại Ninh Bình gây tai nạn giao thông khiến một người rơi xuống mương nước, tử vong. Nạn nhân được xác định là ông T., nguyên chủ tịch UBND xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định (cũ).

Ngày 5/5, lãnh đạo UBND xã Hải Quang (tỉnh Ninh Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Chiếc xe tại hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 cùng ngày, tại tuyến đường bộ ven biển đoạn hướng về khu vực nhà thờ đổ thuộc địa bàn xã Hải Quang, ô tô BMW mang BKS 18C-180.xx do tài xế K. (trú tại xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình) điều khiển đã xảy ra va chạm với xe máy do ông T. (trú xã Hải Quang) điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến ông T. bị hất văng xuống mương nước bên đường dẫn đến tử vong.

Theo lãnh đạo xã Hải Quang, nạn nhân được xác định là nguyên Chủ tịch UBND xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định (cũ). Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế ô tô K. đã rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và truy tìm tài xế liên quan.

Đáng chú ý, theo phản ánh của một số người dân địa phương, chiếc ô tô BMW này trước đó từng xuất hiện trong một số clip đăng tải trên mạng xã hội, bị cho là có dấu hiệu chạy xe không đảm bảo an toàn giao thông.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

