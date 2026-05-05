Hà Nội GPMB hơn 200 ha phục vụ tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình

TPO - UBND TP Hà Nội cho biết đã GPMB khoảng 201 ha đất trên địa bàn 4 xã gồm Đông Anh, Thuận An, Phù Đổng, Thư Lâm... để thực hiện đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô.

UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.

Theo đó, dự án tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội trên địa bàn thành phố Hà Nội được UBND Thành phố triển khai theo 2 dự án, gồm: Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng thực hiện đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội và Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.

Đối với Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng thực hiện đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 8.656 tỷ đồng, nguồn vốn từ ngân sách Thành phố. Thời gian thực hiện: 2025-2026.

Phối cảnh sân bay Gia Bình

Về công tác GPMB tổng diện tích trên địa bàn TP Hà Nội khoảng 201 ha (trên địa bàn 4 xã Đông Anh, Thuận An, Phù Đổng, Thư Lâm): Đến nay, đã thu hồi đất công và chi trả tiền đền bù cho người dân với tổng diện tích có thể bàn giao cho nhà đầu tư dự kiến đạt 170,84 ha (đạt khoảng 84%)

Về công tác GPMB, tổng diện tích trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh khoảng 17,54ha (2 phường Từ Sơn và Phù Khê). Hiện nay, các phường đã tổ chức ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Ninh để cung cấp trích lục thửa đất và bàn giao cho Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất Tiên Phong.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội được thực hiện theo loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT). Nhà đầu tư là Liên danh Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông Công Thành - Công ty TNHH Mặt trời Cát Bà. Địa điểm: xã Thuận An, xã Phù Đổng, xã Thư Lâm, Đông Anh, thành phố Hà Nội; Phường Từ Sơn, phường Phù Khê, Trí Quả, tỉnh Bắc Ninh. Dự kiến quy mô: có chiều dài khoảng 13,55km, nhu cầu sử dụng đất khoảng 268,4ha. Thời gian thực hiện dự án: 2026-2027 với tổng mức đầu tư hơn 28.794 tỷ đồng.

Trên cơ sở các nội dung đã nêu, UBND TP Hà Nội đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo đối với đoạn tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đi song trùng với tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình.

Hà Nội đề xuất Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng cần ưu tiên bố trí vốn, chỉ đạo Chủ đầu tư khẩn trương phê duyệt hồ sơ thiết kế và tổ chức thi công đồng thời, hoàn thiện phần kết cấu (nền đường/cầu) tại các vị trí chồng lấn cùng thời điểm hoàn thành của tuyến đường nối sân bay Gia Bình. Đồng thời, thống nhất với các đề xuất đã được UBND Thành phố Hà Nội kiến nghị tại Văn bản số 1617/UBND-ĐT về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai di dời đường truyền tải điện 220kV, 500kV phục vụ thi công các dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh và tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội...