Tuyến cống hộp 'khủng' tiêu thoát nước cho bể ngầm chợ Hàng Da thi công ra sao?

TPO - Để tiêu thoát nước mưa cho bể ngầm chợ Hàng Da và khu vực Hoàn Kiếm, một tuyến cống hộp lớn đang được thi công từ chợ Hàng Da đến hồ Bảy Mẫu. Công trình dự kiến hoàn thành trước mùa mưa năm nay.

Sau khi hoàn thành các trạm bơm đầu mối vào ngày 30/4/2026, Sở Xây dựng Hà Nội đang tập trung đôn đốc thi công hệ thống thoát nước chống ngập khu vực nội đô.

Tại khu vực Hoàn Kiếm, để tiêu thoát nước từ bể ngầm chợ Hàng Da và các tuyến phố lân cận, tuyến cống hộp dài khoảng 1,5 km từ chợ Hàng Da đến hồ Bảy Mẫu đang được đẩy nhanh thi công.

Trên trục đường Lý Thường Kiệt - Quang Trung, tuyến cống hộp khẩu độ 2,2 x 2,2 m đang được đào đường, lắp đặt ngầm.

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Hà Nội cho biết hệ thống được xây dựng bằng cống bê tông cốt thép dạng hộp, lớn hơn nhiều so với cống cũ. Cụ thể, khẩu độ (dài và cao) từ 1,4 x 1,4 m đến 2,2 x 2,2 m (đoạn 2,2 x 2,2 m ô tô con có thể đi qua).

Đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Hà Nội (Sở Xây dựng) cho biết: Tuyến cống đang được thi công bằng phương pháp đào hở, đặt ngầm dọc các tuyến phố Hàng Da - Quán Sứ - Lý Thường Kiệt - Quang Trung - hồ Bảy Mẫu. Việc lắp đặt được thực hiện giữa lòng đường, rào chắn từ 10–11 m để đảm bảo an toàn thi công.

Ghi nhận ngày 5/5, tại các tuyến Hàng Da, Quán Sứ, Lý Thường Kiệt, việc lắp đặt cống hộp ngầm đã cơ bản hoàn tất; đơn vị thi công đang hoàn trả mặt đường và dỡ rào từng đoạn.

Còn trên tuyến Quang Trung vẫn đang có 3 vị trí thi công chính gồm: nút giao Hồ Xuân Hương, nút giao Trần Quốc Toản và nút giao Trần Hưng Đạo. Việc rào chắn chiếm hơn nửa lòng đường trong nhiều tháng qua đã gây bụi bặm và ùn tắc cục bộ, hiện các đơn vị đang đẩy nhanh để sớm hoàn trả mặt bằng.

Trao đổi với phóng viên ngày 5/5, ông Võ Phương Nam, Phó Trưởng Phòng Công nghệ và Quản lý hệ thống, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Hà Nội (Sở Xây dựng) cho biết: hiện hạng mục tuyến cống từ chợ Hàng Da đi hồ Bảy Mẫu đã đạt khoảng 80% tiến độ. Theo kế hoạch phân luồng giao thông, Sở Xây dựng yêu cầu hoàn thành thi công các hạng mục trước ngày 31/5.

Hiện các nhà thầu đang đảm bảo tiến độ, ưu tiên hoàn trả mặt đường các đoạn đã xong để phục vụ người dân và giao thông trong khu vực.

Hiện trường thi công đường ống hộp “khủng” trên các tuyến phố Hà Nội:

Hàng rào thi công hệ thống cống hộp chống ngập tại khu vực nội đô Hà Nội.

Hàng rào chiếm khoảng một nửa lòng đường, gây khó khăn cho giao thông.

Các đốt cống hộp khẩu độ lớn được lắp đặt bằng cẩu chuyên dụng.

Tuyến phố Lý Thường Kiệt đã hoàn tất lắp đặt, đang hoàn trả mặt đường.

Phố Quán Sứ thi công ban đêm, ban ngày dùng tấm thép che chắn để phương tiện lưu thông.

Phố Hàng Da đang lắp đặt hệ thống cống hộp và được yêu cầu hoàn thành trước 30/5.

