Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tuyến cống hộp 'khủng' tiêu thoát nước cho bể ngầm chợ Hàng Da thi công ra sao?

Anh Trọng

TPO - Để tiêu thoát nước mưa cho bể ngầm chợ Hàng Da và khu vực Hoàn Kiếm, một tuyến cống hộp lớn đang được thi công từ chợ Hàng Da đến hồ Bảy Mẫu. Công trình dự kiến hoàn thành trước mùa mưa năm nay.

Sau khi hoàn thành các trạm bơm đầu mối vào ngày 30/4/2026, Sở Xây dựng Hà Nội đang tập trung đôn đốc thi công hệ thống thoát nước chống ngập khu vực nội đô.

Tại khu vực Hoàn Kiếm, để tiêu thoát nước từ bể ngầm chợ Hàng Da và các tuyến phố lân cận, tuyến cống hộp dài khoảng 1,5 km từ chợ Hàng Da đến hồ Bảy Mẫu đang được đẩy nhanh thi công.

11.jpg
Trên trục đường Lý Thường Kiệt - Quang Trung, tuyến cống hộp khẩu độ 2,2 x 2,2 m đang được đào đường, lắp đặt ngầm.

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Hà Nội cho biết hệ thống được xây dựng bằng cống bê tông cốt thép dạng hộp, lớn hơn nhiều so với cống cũ. Cụ thể, khẩu độ (dài và cao) từ 1,4 x 1,4 m đến 2,2 x 2,2 m (đoạn 2,2 x 2,2 m ô tô con có thể đi qua).

Đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Hà Nội (Sở Xây dựng) cho biết: Tuyến cống đang được thi công bằng phương pháp đào hở, đặt ngầm dọc các tuyến phố Hàng Da - Quán Sứ - Lý Thường Kiệt - Quang Trung - hồ Bảy Mẫu. Việc lắp đặt được thực hiện giữa lòng đường, rào chắn từ 10–11 m để đảm bảo an toàn thi công.

Ghi nhận ngày 5/5, tại các tuyến Hàng Da, Quán Sứ, Lý Thường Kiệt, việc lắp đặt cống hộp ngầm đã cơ bản hoàn tất; đơn vị thi công đang hoàn trả mặt đường và dỡ rào từng đoạn.

Còn trên tuyến Quang Trung vẫn đang có 3 vị trí thi công chính gồm: nút giao Hồ Xuân Hương, nút giao Trần Quốc Toản và nút giao Trần Hưng Đạo. Việc rào chắn chiếm hơn nửa lòng đường trong nhiều tháng qua đã gây bụi bặm và ùn tắc cục bộ, hiện các đơn vị đang đẩy nhanh để sớm hoàn trả mặt bằng.

Trao đổi với phóng viên ngày 5/5, ông Võ Phương Nam, Phó Trưởng Phòng Công nghệ và Quản lý hệ thống, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Hà Nội (Sở Xây dựng) cho biết: hiện hạng mục tuyến cống từ chợ Hàng Da đi hồ Bảy Mẫu đã đạt khoảng 80% tiến độ. Theo kế hoạch phân luồng giao thông, Sở Xây dựng yêu cầu hoàn thành thi công các hạng mục trước ngày 31/5.

Hiện các nhà thầu đang đảm bảo tiến độ, ưu tiên hoàn trả mặt đường các đoạn đã xong để phục vụ người dân và giao thông trong khu vực.

Hiện trường thi công đường ống hộp “khủng” trên các tuyến phố Hà Nội:

tp-12.jpg
Hàng rào thi công hệ thống cống hộp chống ngập tại khu vực nội đô Hà Nội.
tp-1-2203.jpg
Hàng rào chiếm khoảng một nửa lòng đường, gây khó khăn cho giao thông.
tp-4-4107.jpg
Các đốt cống hộp khẩu độ lớn được lắp đặt bằng cẩu chuyên dụng.
tp-5-1903.jpg
tp-6-9125.jpg
Tuyến phố Lý Thường Kiệt đã hoàn tất lắp đặt, đang hoàn trả mặt đường.
tp-7-3781.jpg
tp-8-5625.jpg
Phố Quán Sứ thi công ban đêm, ban ngày dùng tấm thép che chắn để phương tiện lưu thông.
tp-9-7241.jpg
Phố Hàng Da đang lắp đặt hệ thống cống hộp và được yêu cầu hoàn thành trước 30/5.

Anh Trọng
#Cống ngầm thoát nước #thi công dự án thoát nước #sở xây dựng hà nội #giao thông #trung tâm hạ tầng #thoát nước #bể ngầm hàng da

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe