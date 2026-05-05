Sức khỏe

12 người ở một phường bị chó nghi mắc bệnh dại cắn

Thái Lâm

TPO - Cơ quan chuyên môn khuyến cáo, bệnh dại là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, khi đã phát bệnh thì tỷ lệ tử vong gần như 100%.

Ngày 5/5, cơ quan chức năng phường Phước Hội (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã ghi nhận 12 trường hợp bị chó nghi nhiễm bệnh dại tấn công, gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, ngày 4/5, các đơn vị liên quan đã tổ chức sơ cứu, lấy mẫu xét nghiệm đối với những người bị chó cắn. Qua thống kê, một con chó nghi mắc bệnh dại đã liên tiếp cắn và làm bị thương 12 người tại địa phương.

Camera ghi lại hình ảnh con chó nghi mắc bệnh dại cắn người.

Trước đó, vào trưa 3/5, con chó này xuất hiện tại khu vực cảng cá phường Phước Hội, bất ngờ lao vào cắn người dân. Sau khi gây thương tích cho một số nạn nhân, con chó bỏ chạy và tiếp tục tấn công thêm nhiều người ở khu vực lân cận.

Đến tối 4/5, con chó đã bị người dân phối hợp cùng lực lượng chức năng khống chế và xử lý. Bước đầu xác định đây là chó hoang sống quanh khu vực cảng cá.

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo, bệnh dại là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, khi đã phát bệnh thì tỷ lệ tử vong gần như 100%. Người dân khi bị chó, mèo cắn cần rửa vết thương dưới vòi nước sạch với xà phòng liên tục khoảng 15 phút, sát khuẩn và nhanh chóng đến cơ sở y tế để tiêm vắc xin và huyết thanh phòng dại theo chỉ định.

#bệnh dại #Lâm Đồng #chó hoang cắn #một phường ở Lâm Đồng #liên tiếp cắn người

