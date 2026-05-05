Dấu ấn “1 thầy - 1 trò”: CK1585 và hành trình nâng tầm y tế cơ sở

TP - Không ít bác sĩ chuyên khoa trẻ khi về công tác tại tuyến huyện đã phải đối diện với những ca bệnh vượt quá khả năng, trong khi điều kiện đào tạo và cập nhật kiến thức còn hạn chế. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết về một mô hình đào tạo mới - nơi bác sĩ chuyên khoa không chỉ biết mà phải làm được việc ngay từ ngày đầu.

Khác với những giải pháp mang tính ngắn hạn trước đây, chương trình Bác sĩ Chuyên khoa I thuộc Dự án 585 (CK1585) do Trường Đại học Y Hà Nội triển khai theo nhiệm vụ Bộ Y tế giao, lựa chọn một hướng đi mang tính bền vững. Thay vì điều động từ nơi khác đến, chương trình tuyển chọn chính các bác sĩ chuyên khoa trẻ từ địa phương, cử đi đào tạo chuyên sâu theo mô hình đặc thù, sau đó quay trở về phục vụ lâu dài tại địa phương sinh sống. Cách làm này không chỉ nâng cao năng lực chuyên môn mà còn tạo sự gắn bó, ổn định nguồn nhân lực.

Lễ trao bằng và bàn giao thuộc dự án CK1585

Điểm khác biệt lớn nhất của CK1585 nằm ở triết lý “đào tạo để làm được việc ngay”. Chương trình kéo dài 24 tháng, trong đó hơn 70% thời lượng dành cho thực hành lâm sàng. Học viên không chỉ tiếp cận kiến thức lý thuyết mà được trực tiếp tham gia điều trị, xử trí các tình huống thực tế tại bệnh viện. Đặc biệt, mô hình “1 thầy - 1 trò” được áp dụng xuyên suốt quá trình đào tạo, mỗi học viên được một giảng viên trực tiếp hướng dẫn, kèm cặp qua từng ca bệnh, từng kỹ năng chuyên môn. Đây là cách đào tạo “cầm tay chỉ việc” đúng nghĩa, giúp rút ngắn khoảng cách giữa học và hành.

Các bác sĩ chuyên khoa sau khi hoàn thành chương trình có thể nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc tại địa phương, tự tin xử lý các ca bệnh theo phân tuyến, thậm chí triển khai thêm nhiều kỹ thuật mới mà trước đây cơ sở chưa thực hiện được. Điều này góp phần giảm tải cho tuyến trên, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tại tuyến cơ sở.

Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, các bác sĩ chuyên khoa từ chương trình CK1585 đang trở thành lực lượng nòng cốt tại bệnh viện tuyến huyện. Họ không chỉ làm tốt công tác chuyên môn mà còn chủ động đào tạo lại cho đồng nghiệp, xây dựng quy trình kỹ thuật và nâng cao năng lực toàn đơn vị. Từ chỗ phụ thuộc vào tuyến trên, nhiều cơ sở y tế đã có thể xử trí hiệu quả các ca cấp cứu, phẫu thuật và điều trị những bệnh lý phức tạp ngay tại cơ sở.

Gieo những “hạt nhân” chuyên môn cho y tế cơ sở

Từ CK1585 đã xuất hiện nhiều gương mặt bác sĩ chuyên khoa trẻ tiêu biểu. Bác sĩ Chang Go Xó (chuyên ngành Nhi khoa giai đoạn 2) chia sẻ: “Sau đào tạo CKI585, chúng em đã thực hiện được các kỹ thuật cấp cứu nhi khoa như đặt nội khí quản, thở máy, cấp cứu trẻ nguy kịch. Nhưng đáng nhớ nhất là chăm sóc thành công một bé sinh non 29 tuần, chỉ 1,1kg, để em được khỏe mạnh trở về với gia đình - đó là động lực để chúng em tiếp tục phục vụ trẻ em tại địa phương”. Bác sĩ Sùng Seo Tỏa (chuyên ngành Sản phụ khoa-Giai đoạn 1), người dân tộc Mông, sau đào tạo đã trở về địa phương và hiện là Trưởng khoa Sản tại bệnh viện huyện. Đây là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của mô hình đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn và đặc thù địa phương.

Thông qua khảo sát tại nơi công tác, chương trình liên tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với nhu cầu thực tế. Cách tiếp cận này giúp đảm bảo chất lượng đào tạo không chỉ trên giấy tờ mà được kiểm chứng bằng năng lực làm việc thực tế của bác sĩ chuyên khoa. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp chương trình duy trì hiệu quả lâu dài.

GS. TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội đánh giá: “Thành công của dự án trên phạm vi toàn quốc khẳng định một lần nữa trách nhiệm và sứ mệnh dẫn dắt của Trường Đại học Y Hà Nội; đào tạo nguồn nhân lực tinh hoa, chất lượng cao song hành với tinh thần phục vụ cộng đồng, đặc biệt những cộng đồng khó khăn, yếu thế nhất”.

CK1585 còn là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan, từ cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo đến các địa phương và bệnh viện thực hành. Mô hình này cho thấy, để nâng cao chất lượng y tế cơ sở, cần có sự liên kết đồng bộ từ đào tạo đến sử dụng nhân lực. Quan trọng hơn, cần đặt người học vào trung tâm, đào tạo theo nhu cầu thực tiễn và hướng tới năng lực thực hành.

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, đặc biệt tại các khu vực khó khăn, CK1585 đang khẳng định vai trò của một mô hình đào tạo tiên tiến. Mỗi bác sĩ chuyên khoa được đào tạo không chỉ là một nhân lực bổ sung, mà còn là một “hạt nhân chuyên môn” - người có khả năng lan tỏa kiến thức, nâng cao năng lực cho cả đơn vị và góp phần củng cố hệ thống y tế từ bên trong.