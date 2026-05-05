Bắc Ninh: Thêm khu tái định cư phục vụ dự án sân bay Gia Bình

TPO - Bắc Ninh vừa bổ sung thêm hơn 165 ha đất xây dựng 2 khu tái định cư phục vụ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, mở thêm quỹ đất lớn để bố trí chỗ ở cho người dân nhường đất làm dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa đồng ý chủ trương bổ sung thêm 2 vị trí khu tái định cư phục vụ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan.

Theo đó, vị trí thứ nhất đặt tại xã Đại Lai với diện tích khoảng 43,5 ha; vị trí thứ hai tại khu vực xã Trung Chính và xã Lương Tài, có quy mô lên tới khoảng 122 ha.

Tổng quỹ đất bổ sung hơn 165 ha cho thấy quyết tâm rất lớn của Bắc Ninh trong việc chuẩn bị đầy đủ hạ tầng tái định cư, bảo đảm người dân thuộc diện di dời có nơi ở mới khang trang, ổn định cuộc sống trước khi bàn giao đất cho dự án quốc gia trọng điểm.

Một khu đất tái định cư cho dự án sân bay Gia Bình.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao Ban Quản lý dự án dân dụng và phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 2 tổ chức lập quy hoạch, đồng thời tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ bằng kết quả nghiên cứu gồm 2 quy hoạch chi tiết khu tái định cư tại xã Đại Lai và khu vực xã Trung Chính - Lương Tài theo đề xuất của Viện Quy hoạch đô thị và Nông thôn quốc gia, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Cùng với đó, các Sở Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh phối hợp với UBND các xã Đại Lai, Trung Chính, Lương Tài hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện các bước tiếp theo, sớm đưa các khu tái định cư vào triển khai thực tế.

Dự án sân bay Gia Bình đang bước vào giai đoạn “chạy nước rút” giải phóng mặt bằng. Dự án có quy mô gần 2.000 ha, trải dài trên địa bàn các xã Gia Bình, Nhân Thắng, Lương Tài và Lâm Thao. Đây là một trong những dự án hạ tầng chiến lược, đồng thời gắn với mục tiêu đưa một số hạng mục vào vận hành phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Trong đó, để kịp đưa một số hạng mục vào phục vụ hội nghị APEC 2027, bên cạnh phần diện tích đất nông nghiệp đã được giải phóng, cần tiếp tục triển khai giải phóng mặt bằng đối với đất ở tại các xã Gia Bình và Lương Tài.

Dự án sân bay Gia Bình đang thi công.

Tính đến ngày 2/5, có 258 hộ gia đình có đất ở bị thu hồi đăng ký bàn giao mặt bằng sớm. Nhà đầu tư tổ chức chi thưởng cho các hộ đăng ký, tháo dỡ công trình và bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Đặc biệt, tại thôn Tử Nê, UBND xã Lương Tài đã tổ chức bốc thăm đợt đầu tại khu tái định cư cho người dân có bị thu hồi đất cho hạng mục phục vụ hội nghị APEC 2027 của dự án.

Hiện các phương án bốc thăm tiếp tục được xây dựng ở nhiều địa bàn khác, trong khi các khu tái định cư đang được khẩn trương thi công. Việc bổ sung thêm 2 khu tái định cư lớn lúc này được ví như “mở thêm cửa” để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.