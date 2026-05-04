Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Du lịch TPHCM thu 8.700 tỷ, Đồng Nai 'trình làng' gì khi lên thành phố?

Nguyễn Dũng - Văn Quân

TPO - Kỳ nghỉ Giỗ Tổ và 30/4-1/5 TPHCM ghi nhận lượng khách du lịch tăng mạnh với tổng cộng hơn 1,69 triệu lượt, mang về doanh thu khoảng 8.700 tỷ đồng. Trong khi đó, TP Đồng Nai đón hơn 190.000 lượt khách đến tham quan, lưu trú, tổng doanh thu ước đạt khoảng 146 tỷ đồng, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2025.

Ngày 4/5, Sở Du lịch TPHCM thông tin, trong tổng số du khách đến thành phố có khoảng 190.000 lượt khách quốc tế và hơn 1,5 triệu lượt khách nội địa. Kỳ nghỉ dài do nối liền các dịp lễ lớn như Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5) đã tạo cú hích lớn cho nhu cầu du lịch.

z7779048987122-8e0ef1feea9ad3e2d6831ac69e357648.jpg
Người dân và du khách tham gia các chương trình văn hóa nghệ thuật tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ đêm 30/4.

Ngành du lịch thành phố triển khai mạnh các chương trình kích cầu, giới thiệu gần 1.000 sản phẩm và dịch vụ mới. Nhiều sự kiện quy mô lớn được tổ chức như Lễ hội Bánh mì, chương trình “Non sông thống nhất” cùng hoạt động bắn pháo hoa tại 7 điểm, góp phần thu hút đông đảo du khách.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp lữ hành đẩy mạnh đổi mới sản phẩm theo hướng tăng trải nghiệm, kết hợp đa dạng loại hình như tour văn hóa - lịch sử, du lịch đường sông, tour đêm và các hành trình liên kết vùng đến Cần Giờ, Củ Chi…

Đáng chú ý, thành phố cũng đón đoàn khách MICE gần 900 người từ Indonesia, cho thấy sức hút ngày càng lớn của thị trường khách quốc tế chất lượng cao.

Theo Sở Du lịch, kết quả trên cho thấy du lịch TPHCM đang phục hồi tích cực, đồng thời tạo đà khởi động cho mùa du lịch hè với xu hướng du khách ngày càng ưu tiên trải nghiệm chất lượng và cá nhân hóa.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đồng Nai thông tin, trong 4 ngày nghỉ lễ (30/4-3/5) thành phố đón hơn 190 nghìn lượt khách đến tham quan, lưu trú, trong đó lượng khách nội địa hơn 184.000 lượt, khách quốc tế hơn 6.000 lượt. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt khoảng 146 tỷ đồng.

z7788562072417-566d5e31b3507e709fcb8a9f4030fa02.jpg
Du khách tham quan du lịch tại rừng sinh thái ở TP Đồng Nai.

TP. Đồng Nai thu hút khách du lịch tăng khoảng 18%, tổng doanh thu tăng khoảng khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2025. Năm 2025, Đồng Nai đón lượng khách đến với địa phương trong 5 ngày nghỉ lễ là gần 170.000 lượt, doanh thu khoảng 146 tỷ đồng.

Quý I năm nay, Đồng Nai thu hút khách nội địa đạt 1,5 triệu lượt, khách quốc tế gần 50.000 lượt. Doanh thu từ du lịch đạt trên 1.100 tỷ đồng, tăng gần 21% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2026, UBND TP. Đồng Nai đề ra phấn đấu đón khoảng 5,8 triệu lượt khách, tăng 11,5% so với năm 2025. Doanh thu dịch vụ du lịch đạt khoảng 4.500 tỷ đồng, tăng 15,3% so với năm 2025.

Ngoài thu hút về du lịch, lĩnh vực thương mại trên địa bàn thành phố Đồng Nai tăng cao. Theo thông tin từ một số trung tâm thương mại trên địa bàn kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, lượng khách đến tham quan, mua sắm tăng khoảng 20-50% so với dịp cuối tuần bình thường.

Nguyễn Dũng - Văn Quân
#du lịch #TP.HCM #khách quốc tế #khách nội địa #dịch vụ du lịch #sự kiện #TPHCM #dịch vụ #doanh thu

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe