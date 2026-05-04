Du lịch TPHCM thu 8.700 tỷ, Đồng Nai 'trình làng' gì khi lên thành phố?

Ngày 4/5, Sở Du lịch TPHCM thông tin, trong tổng số du khách đến thành phố có khoảng 190.000 lượt khách quốc tế và hơn 1,5 triệu lượt khách nội địa. Kỳ nghỉ dài do nối liền các dịp lễ lớn như Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5) đã tạo cú hích lớn cho nhu cầu du lịch.
Ngành du lịch thành phố triển khai mạnh các chương trình kích cầu, giới thiệu gần 1.000 sản phẩm và dịch vụ mới. Nhiều sự kiện quy mô lớn được tổ chức như Lễ hội Bánh mì, chương trình “Non sông thống nhất” cùng hoạt động bắn pháo hoa tại 7 điểm, góp phần thu hút đông đảo du khách.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp lữ hành đẩy mạnh đổi mới sản phẩm theo hướng tăng trải nghiệm, kết hợp đa dạng loại hình như tour văn hóa - lịch sử, du lịch đường sông, tour đêm và các hành trình liên kết vùng đến Cần Giờ, Củ Chi…
Đáng chú ý, thành phố cũng đón đoàn khách MICE gần 900 người từ Indonesia, cho thấy sức hút ngày càng lớn của thị trường khách quốc tế chất lượng cao.
Theo Sở Du lịch, kết quả trên cho thấy du lịch TPHCM đang phục hồi tích cực, đồng thời tạo đà khởi động cho mùa du lịch hè với xu hướng du khách ngày càng ưu tiên trải nghiệm chất lượng và cá nhân hóa.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đồng Nai thông tin, trong 4 ngày nghỉ lễ (30/4-3/5) thành phố đón hơn 190 nghìn lượt khách đến tham quan, lưu trú, trong đó lượng khách nội địa hơn 184.000 lượt, khách quốc tế hơn 6.000 lượt. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt khoảng 146 tỷ đồng.
TP. Đồng Nai thu hút khách du lịch tăng khoảng 18%, tổng doanh thu tăng khoảng khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2025. Năm 2025, Đồng Nai đón lượng khách đến với địa phương trong 5 ngày nghỉ lễ là gần 170.000 lượt, doanh thu khoảng 146 tỷ đồng.
Quý I năm nay, Đồng Nai thu hút khách nội địa đạt 1,5 triệu lượt, khách quốc tế gần 50.000 lượt. Doanh thu từ du lịch đạt trên 1.100 tỷ đồng, tăng gần 21% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2026, UBND TP. Đồng Nai đề ra phấn đấu đón khoảng 5,8 triệu lượt khách, tăng 11,5% so với năm 2025. Doanh thu dịch vụ du lịch đạt khoảng 4.500 tỷ đồng, tăng 15,3% so với năm 2025.
Ngoài thu hút về du lịch, lĩnh vực thương mại trên địa bàn thành phố Đồng Nai tăng cao. Theo thông tin từ một số trung tâm thương mại trên địa bàn kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, lượng khách đến tham quan, mua sắm tăng khoảng 20-50% so với dịp cuối tuần bình thường.