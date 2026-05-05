Chủ tịch TP. Huế viết thư gửi du khách

Ngọc Văn

TPO - Sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 thu hút lượng lớn khách du lịch, ông Nguyễn Khắc Toàn - Chủ tịch UBND TP. Huế - viết gửi thư cảm ơn du khách trong nước và quốc tế, ông nhấn mạnh sự hài lòng của du khách là thước đo quan trọng đối với chất lượng điểm đến.

Ngày 4/5, UBND TP. Huế phát đi thư cảm ơn du khách trong nước và quốc tế đã lựa chọn thành phố là điểm đến trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4-1/5.

Trong thư, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm và sự hiện diện của du khách, góp phần tạo nên không khí sôi động, giàu sức sống cho đô thị di sản trong những ngày cao điểm đón khách du lịch.

TP. Huế vừa có một kỳ nghỉ lễ "bội thu" du lịch.

Theo lãnh đạo thành phố, Huế tiếp tục khẳng định sức hút nhờ cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, chiều sâu văn hóa - lịch sử và hệ thống di sản phong phú, với 8 di sản vật thể và phi vật thể được UNESCO ghi danh.

Thời gian qua, TP. Huế đẩy mạnh làm mới sản phẩm du lịch, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội, sự kiện; phát triển các trải nghiệm gắn với di sản, ẩm thực, danh lam thắng cảnh và đời sống cộng đồng. Thành phố cũng chú trọng định hướng du lịch xanh, mở rộng khai thác không gian biển, đầm phá, đồng thời triển khai các chương trình nghệ thuật, chiếu sáng cảnh quan khu vực Kinh thành Huế và hai bờ sông Hương.

Chủ tịch UBND TP. Huế nhấn mạnh, sự hài lòng của du khách là thước đo quan trọng đối với chất lượng điểm đến. Vì vậy, địa phương sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng du lịch, nâng cao hiệu quả quản lý, xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện; đồng thời chủ động lắng nghe phản hồi để cải thiện dịch vụ.

TP. Huế cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục đón chào du khách trong thời gian tới, cùng khám phá thêm những giá trị đặc sắc của vùng đất cố đô.

Trong dịp nghỉ lễ từ 29/4-3/5, TP. Huế đón khoảng 610.000 lượt khách, tăng gần 74% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 164.000 lượt (tăng 129%), khách nội địa đạt gần 450.000 lượt (tăng 59,5%). Doanh thu du lịch ước đạt 1.350 tỷ đồng, tăng 85%; công suất phòng bình quân đạt khoảng 99%.

Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ ngày 24-28/4), Huế cũng ghi nhận lượng khách tăng mạnh với khoảng 395.000 lượt, trong đó có gần 98.700 khách quốc tế. Doanh thu du lịch đạt gần 960 tỷ đồng; công suất phòng khách sạn bình quân trên 90%, riêng ngày cao điểm đạt khoảng 99%. An ninh trật tự trong suốt kỳ nghỉ được đảm bảo ổn định.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, TP. Huế đón khoảng gần 2,7 triệu lượt khách, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 1,1 triệu lượt, khách nội địa hơn 1,5 triệu lượt. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt hơn 6.200 tỷ đồng, tăng 70,5%.

